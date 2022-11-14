Великобритания станет донором Фонда энергетической поддержки Украины

Соответствующее соглашение между Правительством Соединенного Королевства и Секретариатом Энергетического Сообщества было подписано 14 ноября 2022 года.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Так, документ предусматривает первоначальный взнос в Фонд в размере 5 миллионов фунтов стерлингов из общей суммы, предусмотренных Правительством Великобритании, 10 миллионов фунтов стерлингов.

Денежные средства будут использованы для закупки аварийного энергетического оборудования для ремонта критической украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

"Нападения России на жизненно важную инфраструктуру показывают, что Путин предпринимает отчаянные меры. Но даже несмотря на ракетные обстрелы и отключение света, решительность украинского народа остается несокрушимой. Правительство Украины заявило, что ему нужно специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической национальной инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу", - отметил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что Великобритания помогает энергетическому сектору Украины с начала российского вторжения. Финансовая помощь поможет приобрести необходимое оборудование.

"Это позволит закупить необходимое оборудование для наших энергетических компаний, которое сложно получить в рамках гуманитарной помощи. Большая благодарность нашим британским партнерам и Секретариату Энергетического Сообщества за помощь в борьбе с Россией на энергетическом фронте", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, что российские ракеты повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины.