Велика Британія стане донором Фонду енергетичної підтримки України

Відповідну угоду між Урядом Сполученого Королівства та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства було підписано 14 листопада 2022 року.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Так, документ передбачає початковий внесок до Фонду у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів із загальної суми передбачених Урядом Великої Британії 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кошти будуть використані для закупівлі аварійного енергетичного обладнання для ремонту критичної української енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.

"Напади Росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що Путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть незважаючи на ракетні обстріли та відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною. Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит", - зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що Велика Британія допомагає енергетичному сектору України з початку російського вторгнення. Фінансова допомога допоможе придбати необхідне обладнання.

"Це дасть змогу закупити необхідне обладнання для наших енергетичних компаній, яке складно отримати в рамках гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим британським партнерам і Секретаріату Енергетичного Співтовариства за допомогу в боротьбі з Росією на енергетичному фронті", - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, що російські ракети пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України.