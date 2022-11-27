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Германия передала Украине новую партию военной помощи
Германия передала Украине партию автомобилей специального назначения.
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерального правительства.
Так, в Украину доставлены 2 большегрузных тягача Oshkosh и 14 автомобилей для пограничной службы.
Вся военная техника предоставляется не из запасов Бундесвера, а от производителей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Общая стоимость индивидуальных лицензий на экспорт вооружений, выданных федеральным правительством в период с 1 января 2022 года по 21 ноября 2022 года, составляет 1,637 млрд евро.
Напомним, что 20 стран НАТО исчерпали запасы оружия для передачи Украине.