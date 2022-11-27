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Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Німеччина передала Україні партію автомобілів спеціального призначення.
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Відповідна заява опублікована на сайті федерального уряду.
Так, в Україну доставлено 2 великовантажні тягачі Oshkosh і 14 автомобілів для прикордонної служби.
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Загальна вартість індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь, виданих федеральним урядом у період з 1 січня 2022 по 21 листопада 2022 року, становить 1,637 млрд євро.
Нагадаємо, 20 країн НАТО вичерпали запаси зброї для передачі Україні.