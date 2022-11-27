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Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Утром 27 ноября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры", – отметил Резниченко.
По словам главы области, на месте происшествия серьезные разрушения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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