Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Утром 27 ноября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры", – отметил Резниченко.

По словам главы области, на месте происшествия серьезные разрушения.

Все детали выясняются.

Автор:
Светлана Манько