На фоне войны в Украине в ЕС вырос спрос на американское оружие: что пользуется популярностью

В Евросоюзе стремительно растет спрос на оружие американского производства. В то же время европейского покупателя меньше интересуют боевые самолеты и танки, фокус сосредоточен на более дешевых, менее сложных видах оружия, таких как ракеты, артиллерия и беспилотники.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на обзор объявлений правительств и производителей вооружения.

Спросом в ЕС пользуются: артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, средства противовоздушной обороны, коммуникационное оборудование, ракеты Javelin и беспилотные летательные аппараты.

Аналитики считают, что фокус на менее дорогом оружии подчеркивает, как война в Украине изменила стратегическое мышление в странах-членах ЕС о том, что необходимо иметь в случае "конфликта". Ранее в Европе видели войну с использованием новейших технологий, однако война в Украине показала, что артиллерия имеет более важное значение.

"Высокие показатели использования Украиной как высокоточных, так и неуправляемых боеприпасов показали странам НАТО, что любая грядущая война потребует гораздо больших запасов, чем ожидалось", – отметил аналитик по оборонной политике инвестиционного банка Cowen & Co Роман Швейцер.

По информации Bloomberg, Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 000 снарядов за тот же промежуток времени. Между тем, Россия выпускает около 20-60 тысяч снарядов в день.

В то же время известно, что Украина начала производить мины калибра 120-мм совместно с одной из стран-членов НАТО. В таком же сотрудничестве "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм осколочных мин.