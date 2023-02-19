Меньше аплодисментов – больше поставок: Боррель призвал ЕС ускорить поставки боеприпасов Украине

Европейский Союз и его страны-члены должны усилить военную помощь Украине, особенно это касается боеприпасов.

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Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы должны повысить и усилить нашу военную поддержку Украины. Быстро... Как многие лидеры говорили здесь вчера: РФ не может выиграть эту войну, Украина должна победить. Давайте же перейдем от слов к фактам и усилим нашу военную поддержку Украины, потому что она в критической ситуации в вопросе боеприпасов", – отметил он.

По его словам, первоочередная и наиболее срочная задача для Европы – вооружить Украину.

Боррель добавил, что ЕС до этого слишком долго принимал критически важные для Украины решения, как в вопросе танков, "хотя всем известно, что в классической войне невозможно победить без бронетехники".

"И сейчас проблема с нехваткой боеприпасов должна быть решена быстро. Это дело нескольких недель", – сказал Боррель.

Как пояснил высокий представитель ЕС, страны должны использовать то, что у них есть и передать как можно скорее Украине, не ожидая пополнения запасов.

Он добавил, что решение о поставках боеприпасов должны принимать министры обороны и, в частности, вопрос ускорения передачи будет обсуждаться на встрече 6-7 марта.

"Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставок вооружения. Украина борется, отдавая самую высокую цену жизнями, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и оказывая глобальный эффект на весь мир", – сказал Боррель.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщало, что Европейский Союз срочно изучает возможности стран-членов объединиться для закупки боеприпасов для помощи Украине.

