Менше оплесків - більше поставок: Боррель закликав ЄС прискорити постачання боєприпасів Україні

Європейський Союз та його країни-члени мають посилити військову допомогу Україні, особливо це стосується боєприпасів.

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Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні підвищити і посилити нашу військову підтримку України. Швидко… Як багато лідерів говорили тут вчора: РФ не може виграти цю війну, Україна повинна перемогти. Давайте ж перейдемо від слів до фактів і посилимо нашу військову підтримку України, тому що вона в критичній ситуації в питанні боєприпасів", - зазначив він.

За його словами, першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну.

Боррель додав, що ЄС до цього занадто довго ухвалював критично важливі для України рішення, як у питанні танків, "хоча всім відомо, що в класичній війні неможливо перемогти без бронетехніки".

"І зараз проблема з нестачею боєприпасів повинна бути вирішена швидко. Це справа декількох тижнів", - сказав Боррель.

Як пояснив високий представник ЄС, країни повинні використовувати те, що у них є, і передати якомога швидше Україні, не чекаючи поповнення запасів.

Він додав, що рішення про постачання боєприпасів повинні приймати міністри оборони, і, зокрема, питання прискорення передання буде обговорюватися на зустрічі 6-7 березня.

"Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ", - сказав Боррель.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на дипломатів та офіційних осіб повідомляло, що Європейський Союз терміново вивчає можливості країн-членів об'єднатися для закупівлі боєприпасів для допомоги Україні.

