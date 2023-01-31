Франція та Австралія хочуть спільно виробляти боєприпаси для України

Франція та Австралія планують спільне виробництва боєприпасів для України, оскільки прагнуть зміцнити співпрацю в галузі оборони та подолати спір через рішення Канберри відмовитися від планів придбання французьких підводних човнів два роки тому, передає Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, у понеділок міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна та Австралія погодилися співпрацювати, аби виготовити "кілька тисяч" 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні, які, як він сподівається, можуть почати надходити вже в першому кварталі цього року, тобто до квітня.

Про це він повідомив після зустрічі зі своїм австралійським колегою Річардом Марлзом, яка стала першими переговорами на високому рівні після початку суперечки щодо підводних човнів. Зазначається, що в рамках співробітництва Австралія постачатиме порох, а французька компанія Nexter виготовлятиме самі боєприпаси.

"Між нашими оборонно-промисловими базами насправді існує взаємодоповнюваність, що дозволяє цьому статися. Але правда й те, що ми хотіли виступити разом щодо того, наскільки важливою для Австралії та Франції є підтримка України в поточному конфлікті", - сказав Марлз.

Проте австралійський міністр підтвердив, що його країна не планує, попри сподівання Франції, отримувати будь-які підводні човни з неядерним двигуном в якості тимчасового рішення, доки не буде поставлено атомні підводні човни з США.

Восени 2021 року це питання стало каменем спотикання у відносинах Австралії з Францією, коли першка скасувала французький контракт на постачання підводних човнів, вибравши замість них ядерні підводні човни, побудовані за американськими та британськими технологіями.

Нагадаємо, що також до квітня планується постачання Україні з боку Франції легких колісних танків AMX 10-RC. У листопаді ж Лекорню повідомляв, що його країна передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.