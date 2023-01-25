Німеччина, США, Франція, Великобританія та Італія продовжуватимуть військову підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні домовилися продовжувати військову підтримку України в тісній координації.

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Про це повідомила пресслужба федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що Шольц 25 січня поговорив телефоном з Байденом, Макроном, Сунаком та Мелоні про подальшу підтримку України.

"Усі п’ять глав держав і урядів погодилися продовжувати військову підтримку України в тісній євроатлантичній координації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення надати Збройним силам України основні бойові танки Leopard 2. Також президент США Джо Байден заявив, що США нададуть Україні 31 американський танк Abrams.

Як відомо, Німеччина могла очікувати, що спочатку США передадуть Києву свої танки Abrams M1. Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.

Зазначимо, Силам оборони України важливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзники створили так звану "танкову коаліцію".