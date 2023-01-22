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ЗСУ формують нові підрозділи, розраховані на західну техніку, - Наєв
У Збройних силах України формують нові військові підрозділи і частини на тлі очікуваного постачання танків західних зразків.
Про це повідомив командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв в коментарі CNN.
"Нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою", - зазначив він.
За його словами, найефективнішим є формування окремих підрозділів, озброєних новою бойовою технікою, підготовка їхнього особового складу й подальша інтеграція до складу діючих з’єднань ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Увесь підрозділ має бути оснащений однаковими бойовими машинами, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard - якщо ми їх отримаємо", - сказав Наєв.
Нагадаємо, Київ запитував у США танки Abrams, а у Німеччини - Leopard. Але під час переговорів у форматі "Рамштайн" союзники не змогли ухвалити єдине рішення щодо передачі такої зброї.
Нещодавно новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Хоча ЗМІ з посиланням на американських дипломатів стверджують, що зв'язок є.
Тим часом Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72. Країна самостійно вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.