Німеччина схвалила відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволила реекспорт іншим країнам

Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення надати Збройним силам України основні бойові танки Leopard 2. Це стало наслідком інтенсивних консультацій, які відбулися з найближчими європейськими та міжнародними партнерами країни.

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Про це йдеться на сайті Бундестагу.

"Це рішення відповідає нашій політиці підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісній координації з нашими міжнародними партнерами", — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначається, що в якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу.

Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard-2.

Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині.

Окрім навчання, пакет військової допомоги також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування техніки.

Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які хочуть швидко поставити танки Leopard 2 зі своїх складів в Україну.

Зазначимо, упродовж кількох тижнів на уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца посилювався тиск, щоб він відправив танки в Україну та дозволив іншим союзникам по НАТО зробити те саме.

Як відомо, Німеччина могла очікувати, що спочатку США передадуть Києву свої танки Abrams M1, про що Вашингтон може оголосити найближчим часом. Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.

Нагадаємо, Силам оборони України важливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзники створили так звану "танкову коаліцію".