Все залежить від рішення Німеччини: Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard 2

Дванадцять країн поставлять Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть на це згоду. Про це 24 січня повідомило видання ABC News з посиланням на високопоставлених українських чиновників.

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За словами джерела, ці домовленості були досягнуті 20 січня на саміті на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, коли країни-союзники обговорювали військову підтримку України.

Зокрема Польща вже публічно заявила, що готова надати Україні певну кількість своїх танків Leopard 2.

Крім того, за інформацією ЗМІ, Іспанія, Нідерланди та Данія також готові надати частину своїх танків, однак згода Німеччини все ще потрібна для того, щоб коаліція країн продовжила розгляд цього питання.

Справа в тому, що Leopard 2 виробляють в Німеччині, тому Берлін має надати ліцензію на експорт, якщо країни хочуть постачати свої танки третім країнам, наприклад, Україні.

Американський телеканал CNN повідомив, що парламент Німеччини в середу, 25 січня, обговорить питання про можливе відправлення в Україну танків Leopard 2.

Опозиційні партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) вимагали проведення дебатів щодо цього. Опозиційні партії підкреслюють, що уряд Німеччини "повинен уникати ризику втрати довіри своїх союзників".

Напередодні стало відомо, що Польща офіційно попросила у Німеччини дозволу на передачу Україні бойових танків Leopard 2, проте Берлін все ще вагається. За інформацією ЗМІ, Німеччина очікує, що спочатку США передадуть Києву свої танки Abrams M1, про що Вашингтон може оголосити найближчим часом.