Все зависит от решения Германии: Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard 2

Двенадцать стран поставят Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст на это согласие. Об этом 24 января сообщило издание ABC News со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По словам источника, эти договоренности были достигнуты 20 января на саммите на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии, когда страны-союзники обсуждали военную поддержку Украины.

В частности, Польша уже публично заявила, что готова предоставить Украине определенное количество своих танков Leopard 2.

Кроме того, по информации СМИ, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить часть своих танков, однако согласие Германии все еще нужно для того, чтобы коалиция стран продолжила рассмотрение этого вопроса.

Дело в том, что Leopard 2 производят в Германии, поэтому Берлин должен предоставить лицензию на экспорт, если страны хотят поставлять свои танки третьим странам, например Украине.

Американский телеканал CNN сообщил, что парламент Германии в среду, 25 января, обсудит вопрос о возможной отправке в Украину танков Leopard 2.

Оппозиционные партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) требовали проведения дебатов на этот счет. Оппозиционные партии подчеркивают, что правительство Германии "должно избегать риска потери доверия своих союзников".

Накануне стало известно, что Польша официально попросила у Германии разрешения на передачу Украине боевых танков Leopard 2, однако Берлин все еще сомневается. По информации СМИ, Германия ожидает, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M1, о чем Вашингтон может объявить в ближайшее время.