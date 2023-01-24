Финляндия внесет вклад в "танковую коалицию", созданную для Украины

Финляндия внесет свой вклад в так называемую "танковую коалицию", суть которой в том, чтобы страны-союзники объединились и передали Украине как можно больше танков. Об этом стало известно во время совместного брифинга финляндского президента Саули Нииностио с украинским коллегой Владимиром Зеленским 24 января.

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"Сегодня мы обсудили, что именно нужно для этого на поле боя для нашего государства. В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран в вопросе предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку. Такой вклад в победу для нас очень важен", – отметил Президент Украины.

Нииностио подтвердил, что между союзниками продолжается обсуждение расширения платформы для передачи Украине танков.

"Взять один танк здесь, один там - этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы обсуждаем возможность выстроить такое подразделение и мы рассматриваем разные варианты со стороны Финляндии (об участии в танковой коалиции - Delo.ua )", - сказал президент Финляндия.

При этом он отметил, что в контексте передачи танков Украине нужно учитывать значительную границу Финляндии с Россией, а также то, что страна пока не входит в НАТО.

Напомним, основное внимание по танкам для Украины сейчас сконцентрировано на Германии: Берлин все еще отказывается передавать Leopard 2. В то же время, украинская сторона ожидает положительного решения в этом вопросе в ближайшее время.

В любом случае, Польша допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.