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Германия получила от Польши запрос предоставить Украине танки Leopard
Германия получила официальный запрос Польши на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину. Варшава усиливает давление на Берлин, чтобы тот дал свое согласие.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Reuters.
Отмечается, что в настоящее время страны, владеющие танками Leopard и желающие их передать, должны подать заявку в Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии.
"Немцы уже получили наш запрос о разрешении на передачу Украине танков Leopard 2", – отметил Блащак.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также обратился к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard-2.
"Это наше общее дело, ведь на кону безопасность всей Европы!", подчеркнул польский министр обороны.
В свою очередь, Берлин заявил, что готов действовать быстро, если между всеми союзниками будет консенсус.
Как заявил министр экономики ФРГ Кристиан Линднер в комментарии телеканалу Welt, в Германии существует механизм одобрения заявок на реэкспорт, и он будет применен в отношении танков Leopard 2, за разрешением на передачу которых Украине обратилась Польша.
"Есть установившаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение", - сказал Линднер, не уточнив, о каких сроках может идти речь.
Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не помешает Польше, если она решит передать Украине танки Leopard без разрешения немецкого правительства.