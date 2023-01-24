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Германия получила от Польши запрос предоставить Украине танки Leopard

Германия получила от Польши запрос предоставить Украине танки Leopard

Германия получила официальный запрос Польши на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину. Варшава усиливает давление на Берлин, чтобы тот дал свое согласие.

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Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Reuters.

Отмечается, что в настоящее время страны, владеющие танками Leopard и желающие их передать, должны подать заявку в Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии.

"Немцы уже получили наш запрос о разрешении на передачу Украине танков Leopard 2", – отметил Блащак.

Он также обратился к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard-2.

"Это наше общее дело, ведь на кону безопасность всей Европы!", подчеркнул польский министр обороны.

В свою очередь, Берлин заявил, что готов действовать быстро, если между всеми союзниками будет консенсус.

Как заявил министр экономики ФРГ Кристиан Линднер в комментарии телеканалу Welt, в Германии существует механизм одобрения заявок на реэкспорт, и он будет применен в отношении танков Leopard 2, за разрешением на передачу которых Украине обратилась Польша.

"Есть установившаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение", - сказал Линднер, не уточнив, о каких сроках может идти речь.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок   заявила, что ФРГ не помешает Польше, если она решит передать Украине танки Leopard без разрешения немецкого правительства.

Автор:
Светлана Манько