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Німеччина отримала від Польщі запит надати Україні танки Leopard
Німеччина отримала офіційний запит Польщі на реекспорт танків Leopard 2 в Україну. Варшава посилює тиск на Берлін, щоб той надав свою згоду.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Reuters.
Зазначається, що наразі країни, які володіють танками Leopard і хочуть їх передати, повинні подати заявку до Федерального відомства економіки та експортного контролю Німеччини.
"Німці вже отримали наш запит про дозвіл на передачу Україні танків Leopard 2", – зазначив Блащак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він також звернувся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard-2.
"Це наша спільна справа, адже на кону безпека всієї Європи!", підкреслив польський міністр оборони.
У свою чергу, Берлін заявив, що готовий діяти швидко, якщо між всіма союзниками буде консенсус.
Як заявив міністр економіки ФРН Крістіан Лінднер у коментарі телеканалу Welt, у Німеччині існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща.
"Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення", - сказав Лінднер, не уточнивши, про які терміни може йтися.
Як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН не стане на заваді Польщі, якщо вона вирішить передати Україні танки Leopard без дозволу німецького уряду.