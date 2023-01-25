Германия, США, Франция, Великобритания и Италия будут продолжать военную поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной координации.

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Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства Германии.

Отмечается, что Шольц 25 января поговорил по телефону с Байденом, Макроном, Сунаком и Мелони о дальнейшей поддержке Украины.

"Все пять глав государств и правительств согласились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации", – говорится в сообщении.

Напомним, Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2. Также президент США Джо Байден заявил, что США предоставят Украине 31 американский танк Abrams.

Как известно, Германия могла ожидать, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M. Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.

Отметим, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию" .