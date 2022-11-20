У Франції заявили, що надали Україні ЗРК Crotale для захисту неба

Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.

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Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає BFMTV.

Розповідаючи про вже надану Францією допомогу, міністр повідомив, що серед останніх переданих Україні систем - дві батареї ЗРК Crotale, а також дві ракетні системи залпового вогню.

За його словами, також Франція передала Україні вже 18 самохідних артилерійських установок Caesar, ракети Milan та Mistral, близько 60 бронетранспортерів VAB, протитанкові міни HDP-2A2, засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози, найновіші прилади нічного бачення.

Крім того, наразі розглядається запит про передачу Україні радіолокаційних станцій.

Франція також планує долучитися до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині.

До того ж, французький парламент схвалив фонд підтримки на 200 млн євро. Це дозволить Україні замовляти необхідне обладнання у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Лекорню зазначив, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що триває інтенсивний діалог з Францією щодо поставки в Україну ЗРК CROTALE.