Во Франции заявили, что предоставили Украине ЗРК Crotale для защиты неба

Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских ракетных атак.

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Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает BFMTV.

Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, министр сообщил, что среди последних переданных Украине систем – две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.

По его словам, также Франция передала Украине уже 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, ракеты Milan и Mistral, около 60 бронетранспортеров VAB, противотанковые мины HDP-2A2, средства защиты ядерной, биологической или химической угрозы, новейшие приборы ночного видения.

Кроме того, на данный момент рассматривается запрос о передаче Украине радиолокационных станций.

Франция также намерена присоединиться к центру обслуживания военной техники для Украины в Словакии.

К тому же французский парламент одобрил фонд поддержки на 200 млн евро. Это позволит Украине заказывать необходимое оборудование у французского оборонпрома и обеспечивать обслуживание поставленных систем. Лекорню отметил, что в рамках фонда возможна также закупка БМП Bastion или оборудования для понтонных переправ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что продолжается интенсивный диалог с Францией по поставке в Украину ЗРК CROTALE .