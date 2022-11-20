В ОП назвали потребности Украины в вооружении: до 200 танков, 100 артсистем и до 70 РСЗО

Киев призывает к увеличению поставок оружия, Украина нуждается еще в 200 танках и другой технике, в том числе и дальнобойных ракетах ATACMS.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью AFP.

"Украинские власти призывают к увеличению поставок западного оружия, что очень важно зимой. Украине нужно еще 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 ракетных систем залпового огня, а также 10-15 противоракетных систем, чтобы закрыть небо", - отметил он.

По его словам, Украине также необходимы американские ракеты ATACMS, имеющие радиус действия 300 километров (185 миль). Дальность вооружения, которое сейчас есть у Украины, едва превышает 80 километров.

Он добавил, что такие ракеты "приблизили бы конец войны", позволив Украине уничтожить крупные российские военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий.

Подоляк заверил, что Украине "не нужно" атаковать военные цели внутри России.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" договорился, по меньшей мере, с шестью странами-членами НАТО о совместном производстве тяжелого вооружения и военной техники. Для этого будут использовать как имеющиеся мощности, так и новые, созданные в безопасных местах.