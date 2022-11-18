Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику со странами НАТО

Государственный концерн "Укроборонпром" договорился, по меньшей мере, с шестью странами-членами НАТО о совместном производстве тяжелого вооружения и военной техники. Для этого будут использовать как имеющиеся мощности, так и новые, созданные в безопасных местах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба концерна.

"Укроборонпром" уже заключил соглашения с Польшей, Чехией, Францией, Данией и несколькими членами НАТО, но детали разглашаться не будут.

"Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения", - резюмировали в "Укроборонпроме".

Концерн и Министерство иностранных дел Украины договорились о дальнейшей координации действий по расширению партнерства с НАТО.

"Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины. Украина, являющаяся форпостом обороны для всего западного мира", - отмечают в "Укроборонпроме".

Одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией, предусматривающее:

производство военной техники;

увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;

развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;

сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Отметим, что именно с Чехией Украина подписала первый документ для ускорения вступления в НАТО. Речь идет о Совместной декларации по евроатлантической перспективе Украины.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества с Чехией в рамках курса Украины на обретение полноправного членства в НАТО.