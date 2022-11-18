Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з країнами НАТО

Державний концерн "Укроборонпром" домовився щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО про спільне виробництво важкого озброєння та військової техніки. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.

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Про це 18 листопада повідомила пресслужба концерну.

"Укроборонпром" вже уклав угоди з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома членам НАТО, але деталі розголошуватися не будуть.

"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння", — резюмували в "Укроборонпромі".

Концерн та Міністерство закордонних справ України домовилися про подальшу координацію дій в напрямку розширення партнерства з НАТО.

"Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України. України, яка є форпостом оборони для усього західного світу", — зазначають в "Укроборонпромі".

Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією, яка передбачає:

виробництво військової техніки;

збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;

розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;

співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Зазначимо, що саме з Чехією Україна підписала перший документ з метою прискорення вступу до НАТО. Йдеться про Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці з Чехією в межах курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.