- Категорія
- Промисловість
- Дата публікації
-
Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з країнами НАТО
Державний концерн "Укроборонпром" домовився щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО про спільне виробництво важкого озброєння та військової техніки. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.
Про це 18 листопада повідомила пресслужба концерну.
"Укроборонпром" вже уклав угоди з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома членам НАТО, але деталі розголошуватися не будуть.
"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння", — резюмували в "Укроборонпромі".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Концерн та Міністерство закордонних справ України домовилися про подальшу координацію дій в напрямку розширення партнерства з НАТО.
"Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України. України, яка є форпостом оборони для усього західного світу", — зазначають в "Укроборонпромі".
Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією, яка передбачає:
- виробництво військової техніки;
- збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;
- розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;
- співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.
Зазначимо, що саме з Чехією Україна підписала перший документ з метою прискорення вступу до НАТО. Йдеться про Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.
Документ визначає пріоритетні напрями співпраці з Чехією в межах курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.