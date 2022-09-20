"Укроборонпром" домовився з країною НАТО про будівництво боєприпасного заводу

Державний концерн "Укроборонпром" домовився про будівництво заводу з виробництва боєприпасів з однією з країн Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться у його повідомленні.

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"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні. І це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО - бути", - сказано у ньому без додаткових подробиць.

Також зазначається, що підприємства державного ОПК зараз цілодобово працюють над виробництвом, модернізацією та відновленням необхідного озброєння, а з початку повномасштабного вторгнення Росії вони вже передали Збройним силам України у п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь 2021 рік.

"Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення — повертались у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо у полях. Таким чином, приведення у бойову готовність – в тому числі після пошкоджень – української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція "Укроборонпрому" станом на сьогодні", - вказують у концерні.

Крім цього, повідомляється, що одне з підприємств "Укроборонпрому" отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України. Воно має власний центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третьою в Україні структурою після ЗСУ та Держслужби з надзвичайних ситуацій, яка може знешкоджувати та утилізовувати боєприпаси.

Нагадаємо, що в липні 2018 року держконцерн повідомляв про початок серійного виробництва боєприпасів для 40-міліметрового гранатомета ПГОФ-40 заводом "Імпульс" (Шостка Сумської області) спільно з заводом "Кузня на Рибальському" (Київ).

Йшлося про виробництво гранат осколково-фугасної дії з типорозміром 40х53 мм, що відповідають встановленим в НАТО стандартам боєприпасів до автоматичних гранатометів, на відміну від 30-міліметрових гранатометів, якими в більшості була озброєна українська армія.