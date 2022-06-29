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Україна веде перемовини про виробництво озброєння спільно зі західними партнерами
Україна веде переговори про спільне із західними партнерами виробництво озброєння для забезпечення потреб української армії не лише для перемоги у війні з РФ, а й для подальшого гарантування національної безпеки та оборони України.
Про це заявив заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква журналістам під час саміту Альянсу в Мадриді.
"Деякі наші партнери заявили, що реально віддали практично все, що у них є, а якщо продовжуватимуть віддавати, то це буде підрив уже їхньої національної безпеки", - сказав Жовква.
За його словами, одним із виходів із цієї ситуації є сумлінне виробництво.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Україна була і є одним із топових виробників озброєння, деякі наші зразки навіть кращі за окремі одиниці західних, країни-партнери це знають. Відповідні переговори ведуться", - наголосив він.
При цьому Жовква уточнив, що українські спецекспортери та представники "Укроборонпрому" мають відповідні контакти з відповідними компаніями, не тільки в країнах НАТО.
"Процес триває. Озброєння буде нам потрібне навіть після того, як ми виграємо війну", - додав заступник голови ОП.
Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді 29 червня було схвалено нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. У ній Росія названа найзначнішою та прямою загрозою.
Таким чином, НАТО офіційно змінила статус РФ, яка в попередній концепції 2010 року була вказана як "партнер".