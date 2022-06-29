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Украина ведет переговоры о производстве вооружения совместно с западными партнерами
Украина ведет переговоры о совместном с западными партнерами производстве вооружения для обеспечения потребностей украинской армии не только для победы в войне с РФ, но и для дальнейшего обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква журналистам в ходе саммита Альянса в Мадриде.
"Некоторые наши партнеры заявили, что реально отдали практически все, что у них есть, а если будут продолжать отдавать, то это будет подрыв их национальной безопасности", - сказал Жовква.
По его словам, одним из выходов из этой ситуации является добросовестное производство.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Украина была и является одним из топовых производителей вооружения, некоторые наши образцы даже лучше отдельных единиц западных, страны-партнеры это знают. Соответствующие переговоры ведутся", - подчеркнул он.
При этом Жовква уточнил, что у украинских спецэкспортеров и представителей "Укроборонпрома" есть соответствующие контакты с соответствующими компаниями, не только в странах НАТО.
"Процесс продолжается. Вооружение будет нам нужно даже после того, как мы выиграем войну", - добавил замглавы ОП.
Напомним, на саммите НАТО в Мадриде 29 июня была одобрена новая стратегическая концепция альянса до 2030 года. В ней Россия названа самой значительной и прямой угрозой.
Таким образом НАТО официально изменила статус РФ, которая в предыдущей концепции 2010 года была указана как "партнер".