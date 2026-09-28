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Бізнес просить залишити нульову квоту на експорт металобрухту у 2027 році
Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації просять уряд зберегти нульову квоту на експорт металобрухту у 2027 році. Якщо обмеження скасують, вони пропонують встановити для всіх напрямків експорту мито €180 за тонну.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.
З початку 2026 року в Україні діє режим ліцензування з нульовою квотою на експорт брухту чорних металів і міді, який фактично не дозволяє їх вивезення. Обмеження запроваджене до кінця року.
У EBA вважають, що металобрухт необхідно залишати всередині країни для потреб металургійних підприємств, зокрема виробництва сталі та готової металопродукції.
За підсумками 2025 року Україна експортувала 448,68 тис. тонн брухту чорних металів — на 53% більше, ніж роком раніше. Це був найвищий показник із 2021 року.
На думку компаній асоціації, відновлення експорту може знову збільшити відтік сировини та створити її дефіцит для внутрішніх виробників.
Окремим аргументом є перехід металургії на нижчі викиди CO₂. Використання металобрухту у виробництві сталі потребує менше енергії та може знижувати вуглецевий слід продукції, що стає важливішим через застосування європейського механізму вуглецевого регулювання.
Якщо уряд не продовжить нульову квоту у 2027 році, компанії EBA пропонують альтернативний варіант — експортне мито €180 за тонну з урахуванням міжнародних зобов'язань України.
Нагадаємо, позиції учасників ринку щодо чинного обмеження різняться. "УАВтормет" заявляв, що після закриття зовнішнього ринку заготівля металобрухту скоротилася: за сім місяців 2026 року — на 25,3%, тоді як внутрішнє споживання металургійними підприємствами також зменшилося.