Заборона експорту брухту могла коштувала державі мільярд гривень: чому галузь зазнає збитків

За січень-серпень 2026 року обсяг податків та інших державних надходжень від ринку брухту чорних металів за модельними розрахунками міг скоротитися приблизно на 1,008 млрд грн, або на 36,6% порівняно з минулим роком.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі Української асоціації вторинних металів "УАВтормет".

За словами президента "УАВтормету" Володимира Бублея, найбільша частина втрат пов’язана з припиненням експорту.

"Коли обмежували експорт, одним із головних аргументів було те, що брухт залишатиметься в Україні та працюватиме на внутрішню промисловість. Однак фактичні цифри свідчать про геть інше: експорту немає, але й внутрішнє споживання також суттєво скоротилося", — зазначив він.

За вісім місяців 2025 року за кордон було поставлено 283,1 тис. т сировини, тоді як у 2026 році експорт обнулився. Очікуваного заміщення внутрішнім попитом не сталося: постачання металургійним підприємствам скоротилося з 996,8 тис. т до 925,4 тис. т. Загальний обсяг заготівлі впав на 27,7% — з 1,344 млн т до 971,7 тис. т.

Економічні наслідки для галузі

За даними асоціації, із понад мільярда гривень модельних втрат держави близько 869,41 млн грн припадає на припинення експорту, ще 132,87 млн грн — на скорочення реалізації на внутрішньому ринку, а 6,12 млн грн — на зменшення платежів ФОПів. Експортна тонна брухту приносила приблизно 3 071 грн податків і платежів, тоді як внутрішня — близько 1 861 грн.

Окремо на галузь вплинула втрата валютного виторгу. Експорт 283,1 тис. т брухту у 2025 році відповідав близько 3,11 млрд грн виторгу, або €64,88 млн ($74,15 млн). Загальний оборот приватного сектору на ринку скоротився приблизно на 3,61 млрд грн, а виплати населенню за зданий брухт зменшилися майже на 2 млрд грн.

"Ми вже бачимо парадоксальну ситуацію: експортний канал закритий, внутрішній попит скорочується, заготівля падає більш ніж на чверть, а разом із нею скорочуються надходження держави", — підсумував Бублей.

раніше повідомлялося, що брухтозаготівельна галузь України опинилася на межі повної зупинки: станом на 20 серпня металургійні підприємства майже не закуповують брухт, через що заготівельники не можуть продавати накопичену сировину та продовжувати роботу.