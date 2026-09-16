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Кількість судових спорів із ДПС скоротилася майже на 20%: нових справ стало на третину менше

суд
Бізнес тепер рідше судиться з податковою / Depositphotos

Кількість справ у судах за позовами до органів податкової служби цього року скоротилася майже на 20% — до понад 49 тис. проти 61 тис. торік. Нових спорів стало на понад 30% менше.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба.

Від початку року в судах відкрили 10,1 тис. нових справ, пов’язаних із ДПС. За аналогічний період минулого року їх було понад 14,6 тис.

Найбільше скорочення зафіксували у спорах щодо роботи системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР). Кількість нових справ зменшилася з 7,5 до 4,2 тисяч, тобто приблизно на 44%.

Також поменшало справ щодо оскарження рішень про ризиковість платників. Цього року відкрили 173 такі справи проти 379 торік.

Загальна кількість справ щодо ризиковості платників, які перебувають на розгляді в судах різних інстанцій, скоротилася з 1,4 тис. до 1,1 тис.

Зменшення кількості судових спорів означає менше витрат часу та ресурсів як для бізнесу, так і для податкової служби. У ДПС пов’язують динаміку зі скороченням кількості блокувань податкових накладних, змінами у роботі з ризиками та комунікацією з платниками.

За даними ДПС, служба також аналізує судову практику та причини виникнення спорів, щоб змінювати підходи до адміністрування і податкового контролю.

Нагадаємо, у серпні Кабмін схвалив законопроєкт, який змінює процедуру оскарження рішень податкових органів. Платникам пропонують дозволити оскаржувати також дії та бездіяльність податкової, а строк для оскарження більшості рішень збільшити з 10 робочих до 30 календарних днів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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