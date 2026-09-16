За гучний шум від транспорту штрафуватимуть на 17 тис. грн: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада 16 вересня прийняла за основу законопроєкт, що запроваджує відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

За законопроєкт № 15358 проголосував 261 народний депутат.

Документ пропонує запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем.

Законопроєкт, зокрема, спрямований на усунення чинника акустичної дезорієнтації сил ППО і мобільних вогневих груп через імітацію звуків ворожих безпілотників.

За перше порушення пропонується штраф 17 тисяч грн, за повторне протягом року – 34 тисячі грн з можливим позбавленням прав на 3-6 місяців.

Під заборону хочуть підвести насамперед автомобілі та мотоцикли із надмірно гучними чи модифікованими вихлопними системами. Конкретного єдиного ліміту в децибелах поки що немає - допустимі рівні шуму та методику їх виміру ще мають чітко визначити.

Серед іншого пропонується враховувати категорію транспорту та окремо встановити жорсткіші вимоги для нічного часу з 22:00 до 08:00.

Поки що законопроект прийнято лише за основу - до другого читання його положення ще можуть змінити.

Разом із цим народні депутати України не підтримали № 15348, який мав запровадити більші штрафи за перевищення швидкості на дорогах.

Нагадаємо, в Україні посилили відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху.Також на дороги повернули "фантомів" — спеціальні патрульні авто, які ззовні не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах.