В Україні можуть суттєво посилити покарання за перевищення швидкості: які суми штрафів

У Верховній Раді готують законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Згідно з ініціативою, максимальне покарання може сягати 17 000 гривень за систематичні порушення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Нові штрафи за перевищення швидкості

Наразі в Україні діють такі штрафи:

понад 20 км/год - 340 грн;

понад 50 км/год -1700 грн.

Запропоновані зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають нову шкалу покарань:

понад 20 км/год - 680 грн;

понад 40 км/год - 2040 грн;

понад 60 км/год - 2720 грн;

понад 80 км/год -3400 грн;

перевищення швидкості п’ять і більше разів протягом року - 17 000 грн

Законопроєкт спрямований на посилення відповідальності за порушення, які призводять до зростання травматизму та смертності на дорогах.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України спільно з Міністерством внутрішніх справ та урядовцями обговорив перші пропозиції та проєкти законодавчих змін, які покликані суттєво підвищити безпеку на дорогах. Зокрема, пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та радикально посилити відповідальність для системних порушників ПДР.

Додамо, після резонансних ДТП в Україні розпочалася активна суспільна дискусія про те, які саме штрафи, бали чи конфіскація авто спроможні реально зменшити смертність на дорогах. Аналіз світової практики показав, що в багатьох країнах покарання за небезпечне кермування є значно вищими та часто доповнюються штрафними балами, ризиком швидкої втрати посвідчення водія або суттєвим подорожчанням послуг страхування.