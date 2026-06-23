НБУ оштрафував "Укрпошту" на понад 2,5 млн грн: які правила порушив оператор

Національний банк України оштрафував АТ "Укрпошта" на понад 2,54 млн грн та виніс письмове застереження. Причиною стали порушення правил платіжного ринку та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 22 червня 2026 року.

Що порушила "Укрпошта"?

Згідно з офіційними даними, Департамент інспектування НБУ проводив планову перевірку діяльності "Укрпошти" з листопада 2025 року по січень 2026 року. Фінансове стягнення у розмірі понад 2,5 млн грн призначили через недотримання вимог таких документів:

закону України "Про платіжні послуги";

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні;

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;

Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів.

Постанова Комітету з нагляду набуває чинності відразу після доведення її до відома поштового оператора. Починаючи з цього дня, АТ "Укрпошта" має рівно 14 календарних днів для повної сплати нарахованого штрафу.

Паралельно регулятор виніс компанії письмове застереження. Цей захід впливу пов'язаний із невиконанням нормативів регулятивного капіталу, порушенням правил подання статистичної звітності під час особливого періоду, а також недотриманням вимог до внутрішньої системи управління та умов авторизації небанківських фінансових установ. Ці порушення підпадають під дію постанов Правління НБУ № 64, № 120, № 140, № 190, № 199, № 217 та № 123. Керівництво "Укрпошти" зобов'язане повністю ліквідувати всі зафіксовані інспекторами недоліки та забезпечити стабільну роботу за правилами до 30 вересня 2026 року.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

Сьогодні, 23 червня, НБУ виніс рішення про те, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності" та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів.

У свою чергу Смілянський прокоментував вимогу НБУ про своє звільнення, зазначивши, що юридична команда "Укрпошти" буде вивчати документи та приймати рішення щодо подальших дій. Також планують залучати зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та керівника.