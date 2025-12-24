"Укрпошта" зможе стати банком: Зеленський підписав закон про фінансову інклюзію

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.

Як пише Delo.ua, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради Закону №4465-ІХ.

Відповідний законопроєкт парламент ухвалив ще 3 червня.

Головною метою документу є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії.

Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в отриманні обмеженої банківської ліцензії можуть бути зацікавлені діючі банки, поштові оператори, великі роздрібні мережі, мережі АЗС та інші компанії, які вже мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів і розгалужену мережу обслуговування клієнтів.

Планується, що "Укрпошта" стане першим в Україні банком фінансової інклюзії.

Зелене світло для Укрпошта Банк

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта". Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії.

Укрпошта Банк зосередиться на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

"Укрпошта вже протягом восьми років порушує тему фінансової інклюзії, однак увесь цей час у цьому питанні було надто багато політики та захисту корпоративних інтересів. Укрпошта має 25 000 точок присутності по всій країні — у кожному місті, селі, на полонині чи всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Ми можемо забезпечити фінансову інклюзивність для кожного українця", — заявляв генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Укрпошта Банк дозволить українцям:

отримувати готівкою пенсію, соціальну допомогу чи банківський переказ на дому чи у відділенні;

знімати готівку з картки;

подавати заяви на відкриття рахунку, депозиту чи оформлення кредиту на дому (опрацювання кредитів та депозитів відбуватиметься у відділенні).

сплачувати комунальні платежі.

Водночас банк матиме чіткі обмеження для гарантування прозорості та безпеки:

не буде торгувати валютою на біржі;

не займатиметься високоризиковими операціями;

не кредитуватиме великі підприємства.

Також Укрпошта Банк дозволить заощадити державі значні кошти на доставленні пенсій то соціальної допомоги. За попередніми підрахунками, сума заощаджень складе понад 5 млрд гривень протягом наступних трьох-чотирьох років.