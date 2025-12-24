Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Готівковий курс:

USD

42,10

41,90

EUR

49,80

49,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрпошта" зможе стати банком: Зеленський підписав закон про фінансову інклюзію

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.

Як пише Delo.ua, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради Закону №4465-ІХ.

Відповідний законопроєкт парламент ухвалив ще 3 червня.

Головною метою документу є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії.

Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики  Данила Гетманцева, в отриманні обмеженої банківської ліцензії можуть бути зацікавлені діючі банки, поштові оператори, великі роздрібні мережі, мережі АЗС та інші компанії, які вже мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів і розгалужену мережу обслуговування клієнтів.

Планується,  що "Укрпошта" стане першим в Україні банком фінансової інклюзії. 

Зелене світло для Укрпошта Банк

Про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла державна "Укрпошта".  Невдовзі понад 6 тисяч відділень й 25 тисяч точок присутності "Укрпошти" почнуть надавати банківські послуги згідно з рішенням уряду від 28 січня про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. 

Укрпошта Банк зосередиться на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

"Укрпошта вже протягом восьми років порушує тему фінансової інклюзії, однак увесь цей час у цьому питанні було надто багато політики та захисту корпоративних інтересів. Укрпошта має 25 000 точок присутності по всій країні — у кожному місті, селі, на полонині чи всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Ми можемо забезпечити фінансову інклюзивність для кожного українця", — заявляв генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Укрпошта Банк дозволить українцям:

  • отримувати готівкою пенсію, соціальну допомогу чи банківський переказ на дому чи у відділенні; 
  • знімати готівку з картки;
  • подавати заяви на відкриття рахунку, депозиту чи оформлення кредиту на дому (опрацювання кредитів та депозитів відбуватиметься у відділенні).
  • сплачувати комунальні платежі.

Водночас банк матиме чіткі обмеження для гарантування прозорості та безпеки:

  • не буде торгувати валютою на біржі; 
  • не займатиметься високоризиковими операціями;
  • не кредитуватиме великі підприємства.

Також Укрпошта Банк дозволить заощадити державі значні кошти на доставленні пенсій то соціальної допомоги. За попередніми підрахунками, сума заощаджень складе понад 5 млрд гривень протягом наступних трьох-чотирьох років.

Автор:
Світлана Манько