Чи з’явиться в Україні банк "Укрпошти": суперечка Смілянського і НБУ вийшла на новий виток

Багаторічна суперечка очільника “Укрпошти” Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку вийшла на новий виток. В той момент, коли вже мабуть ніхто не сумнівався, що поштовому банку в Україні бути, НБУ дав задню.

Delo.ua розбиралося, що і чому сталося та чого чекати далі в цій історії.

НБУ проти Укрпошти. Збитки і від’ємний капітал

У серпні Національний банк листом на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко повідомив про суттєві збитки та недостатність капіталу державного монополіста "Укрпошта". Про це повідомило видання Forbes Ukraine.

Згідно листа фінрегулятора, станом на 1 липня обсяг власного капіталу "Укрпошти" був від’ємним, склавши "мінус" 661,5 млн грн. При цьому мінімальний нормативний запас капіталу має складати 158,9 млн грн. Це означає, що компанія потребує докапіталізації щонайменше на 820,4 млн грн.

Крім того, збитки "Укрпошти" за перше півріччя 2025-го зросли з 869,5 млн грн до 1,42 млрд. "Це свідчить про неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності", – цитувало видання лист НБУ.

Регулятор застерігав: якщо така динаміка збережеться, потреба у докапіталізації державного монополіста наприкінці року може зрости.

"Це створює додаткові фіскальні ризики або змушує ухвалювати важливі рішення, наприклад, відмовитись від платіжної ліцензії або отримання обмеженої банківської ліцензії", – йшлося в листі НБУ до прем’єрки.

У відповідь гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський публічно зазначив, що компанія справно обслуговує кредити Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, які слідкують за станом компанії, а також вчасно сплачує зарплати і відновлює зруйновані ударами РФ відділення.

Куди цілився НБУ

Лист Національного банку прицільним ударом б’є по багаторічних намірах очільника "Укрпошти" перетворити державного монополіста на банк фінансової інклюзії. Така можливість майже стала реальністю у червні 2025-го, коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон. За півроку до того, в кінці січня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank), націоналізованого весною 2023-го через санкції проти його тодішнього власника, російського бізнесмена Євгена Гінера. За задумом, в подальшому Мінрегіон мав передати банк "Укрпошті" для побудови на його базі (а фактично – на його ліцензії) банку фінансової інклюзії.

Ігор Смілянський планував запустити банк на базі "Укрпошти" вже на початку 2026 року. За півроку – максимум рік він планував інвестувати 400–500 млн грн в ІТ-систему та 20–25 відділень в обласних центрах, які відповідатимуть вимогам НБУ. Гроші для інвестицій він обіцяв знайти всередині компанії, не потребуючи витрат з державного бюджету.

Але щось пішло не так…

16 вересня видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на матеріали до проєкту державного бюджету України на 2026 рік, внесеного урядом до Верховної Ради, повідомило, що НБУ пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого Першого інвестиційного банку замість передачі його національному оператору зв’язку АТ "Укрпошта", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу.

"Сам банк є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії", – цитує видання матеріали до проєкту дербюджету-2026.

На думку НБУ, фінансовий стан "Укрпошти" є критичним. Зокрема, від 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії".

Аргументи Смілянського

12 вересня очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський написав у себе в Фейсбуці наступне (текст скорочено)

"Сьогодні багато хто звертався до мене щодо статті в РБК про "Укрпошта.Банк", де голова НБУ наголосив, що ми багато говоримо, але разом з акціонером нічого не робимо у цьому напрямку.

Я колись працював офіціантом у ресторані й вивчив правило: люди приходять у ресторан за гарним настроєм і смачною їжею, і їх не має цікавити, що відбувається на кухні, за лаштунками. Бо головне — результат. Але іноді, я так розумію, важливо все ж таки прояснити, що відбувається за лаштунками.

Тож — по пунктах:

1. Чи подавала Укрпошта документи на отримання можливості відкрити банк?

Ні, не подавала.

2. Чому?

Тому що весь цей час наш акціонер – Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку), і особисто віце-прем’єр, Міністерство економіки України – розуміючи, наскільки болюча проблема доступу до фінансових послуг у сільських та прифронтових регіонах, намагалися знайти спільну мову з регулятором щодо того, як краще вирішити це питання. Більш того, ця тема обговорювалася під час місії МВФ, тому, звісно, що ми не робили нічого, що могло викликати питання партнерів. Проте, як ми бачимо, НБУ трактує кроки для пошуку компромісу як недію.

3. На зустрічах, на яких, знову ж таки, від Міністерства економіки та Мінрозвитку, враховуючи важливість питання, були присутні міністри, а від НБУ – заступники, було погоджено, що Укрпошта подає спільний з акціонером план дій, далі він погоджується з НБУ, і тільки після цього подається пакет документів відповідно до затвердженого плану.

4. Чи подала Укрпошта спільно з акціонером проєкт?

Подала. Чи відбулася фінальна зустріч? Не відбулася. Більше того – вона вже тричі переносилася НБУ.

5. Чи має сенс подавати документи на банк, не маючи погодженого плану?

Ні, не має. Чому? Бо регулятор має настільки широкі повноваження, що може завернути будь-які документи з будь-якої причини.

Звідки ми це знаємо? Бо Укрпошта до цього два роки подавала документи на придбання банку "Альпарі", коли в регулятора не було питань ані до капіталу, ані до корпоративного управління, ані до інших факторів. Але в результаті НБУ вирішив, що краще ліквідувати банк, ніж віддати його на розвиток Укрпошті.

Ніякі документи на СТВОРЕННЯ банку Укрпошті подавати не треба. І тим більше – витрачати державні ресурси на це. Все, що треба НБУ, – погодити ПЕРЕДАЧУ вже існуючого ПІН Банку Укрпошті, щоб гроші, які конфіскували у російських олігархів, почали працювати на державу, а не відправляти черговий банк на ліквідацію.

Ну і щоб двічі не вставати, як то кажуть, відповім публічно на питання щодо капіталу:

1. Станом на 1 червня 2025 року капітал Укрпошти становив понад 4 мільярди гривень.

2. НБУ з 1 червня змінив порядок розрахунку капіталу, який, звісно, стосується всіх, але на практиці – переважно Укрпошти, і одразу капітал стає мінус 600 мільйонів. Про це НБУ терміново повідомляє КМУ.

3. Чи приведе Укрпошта свій капітал у відповідність до нових вимог до 1 січня 2026 року, як це вимагає постанова НБУ? Приведе.

Чи потребує Укрпошта для цього докапіталізації з боку держави? Ні, не потребує. Це буде зроблено власними ресурсами».

16 вересня Ігор Смілянський опублікував наступний пост в Фейсбуці:

"Сьогодні деякі медіа, навіть поважні, поширили новину, що нібито Укрпошта на межі дефолту, з посиланням на бюджет.

І одразу, раптом, виходить новина, що в тих самих матеріалах бюджету НБУ пропонує закрити ПІН Банк замість того, щоб його передати Укрпошті та вирішити питання фінансової інклюзії, за що, до речі, проголосували 260 депутатів Верховної Ради.

Як кажуть наші вороги: "Совпадєніє? Не думаю".

Ще раз пояснюємо деталі:

Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, – не дочекаєтеся.

Джерело "дефолту" – лист НБУ за підписом голови НБУ А. Г. Пишного, де зазначається така оцінка і нібито докапіталізація Укрпошти – це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України.

Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і Укрпошта справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів гривень, або менше 20 мільйонів доларів. Фінансова система України настільки слабка, що 20 мільйонів доларів можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати Укрпошті банк.

Як ми вже повідомляли, капітал Укрпошти на 1 червня 2025 року становив понад 4 мільярди. Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів. Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету.

До речі, EBITDA (операційний прибуток) Укрпошти за 2024 рік склала понад 650 мільйонів гривень. А збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування. А хто в нас відповідає за курс гривні?

На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і Укрпошта й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання".

18 вересня Смілянський пише:

Після "дефолтних" новин саме час розповісти, як себе почуває пацієнт. А почуває він себе дуже непогано.

Завдяки нашим партнерам з ЄБРР Укрпошта оновила автопарк 160 новими авто (сучасні MAN та Iveco) для ефективної логістики та компенсації втрачених під обстрілами автівок.

Коли у 2016 році до Укрпошти прийшла нова команда, середній вік автопарку компанії становив 17–18 років. Автомобілі, які частіше стояли на ремонті, ніж долали маршрути, уповільнювали роботу пошти і були предметом жартів у соцмережах. Сьогодні ми розпродаємо залишки цього хламу на аукціонах, а середній вік автопарку після передачі нової партії автівок становитиме лише 5 років – тобто на рівні світових стандартів.

До кінця 2025 року парк поповниться 160 новими авто:

· 100 MAN (5 тонн) – для міжобласних перевезень, які відновлюють логістичні зв’язки між пошкодженими війною транспортними вузлами;

· 60 Iveco (20 тонн) – для великих міжрегіональних перевезень. Перші 11 машин уже працюють на маршрутах, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі туди, де вони найбільше потрібні.

Це продовження масштабного оновлення, яке стартувало торік: тоді Укрпошта отримала 250 Citroën Jumper".

Як виглядає альтернативна математика

Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій зазначає, що у математичних викладках очільника "Укрпошти" не все гаразд. За його словами, капітал Укрпошти на кінець червня 2025 року складав "мінус" 102 млн гривень, "і без усяких впливів НБУ".

"І це порушує законодавство про акціонерні товариства, про що було згадано ще у річному звіті (коли капітал був додатній)", – зазначає аналітик.

Крім того, за його даними, EBITDA "Укрпошти" за даними звітності за 2024 рік складає не 659 млн грн, а 530 млн.

"В "Укрпошти" є проблеми з боргами – заборгованість перед іноземними поштовими операторами станом на кінець 2024 року дорівнює майже трирічному обороту з тими операторами та перевищує річний EBITDA компанії у сім разів", – підраховує Олександр Паращій.

Він стверджує: на перший погляд, це фінансово здорова компанія, яка має на рахунках дуже багато своїх грошей – близько 1,3 млрд грн на середину 2025 року. Це приблизно дорівнює її боргам за кредитами. Тож за бажання компанія може в будь-який момент ці кредити власними зусиллями погасити.

На другий погляд, в балансі Укрпошти не все так добре. Протягом 2022-2024 років компанія накопичила кредиторську заборгованість перед іноземними поштовими операторами: її борг зріс із 1,35 млрд грн (або 49 млн доларів) на початку 2022 року до 3,85 млрд грн (або 92 млн доларів) на кінець 2024 року.

"Тож виходить, що останні три роки компанія фінансувала свою діяльність та розвиток за рахунок іноземних партнерів. Тут нічого нового – у нас вся країна живе за рахунок іноземних партнерів. Але, як і українському уряду, компанії доведеться цей борг якось реструктурувати. Судячи зі звітності за 2025 рік, вона вже почала це робити", – зазначає аналітик.

На його думку, власними коштами "таку кругленьку суму" "Укрпошта" навряд чи зможе повернути, адже стільки грошей не генерує.

"Це не означає, що компанія є банкрутом. Борг можна реструктурувати на багато-багато років і якось погашати. Але і стверджувати, що в "Укрпошті" все чудово, якось не виходить", – резюмує Олександр Паращій.

Висновки робити зарано

Історія восьмирічної суперечки за право бути в Україні банку "Укрпошти" наразі не закінчена. У кожної зі сторін є свої "залізні" аргументи. Тож далі буде.