Цієї весни запускаємо мережу поштоматів, пересаджуємо листонош на електробайки, відкриваємо ще один центр обробки міжнародних відправлень, – Ігор Смілянський, "Укрпошта"

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу – інтерв’ю з генеральним директором “Укрпошти” Ігорем Смілянським.

Пане Ігоре, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні російського вторгнення та протягом перших місяців великої війни. Чи зробили б ви щось інакше? Чому саме?

– Що я зробив би інакше? Я б швидше робив автоматизацію, бо це забезпечує адаптивність, швидкість та можливість перенаправляти логістичні потоки після обстрілів. Звісно, я більше б вкладався в автономні рішення та процеси, які працюють офлайн. Ми це частково робили до повномасштабного вторгнення, зокрема після вірусу "Пєтя Б" (якщо хтось це пам’ятає), і тому здебільшого були готові і до відсутності світла, і до інших неприємностей. Ну і, звісно, було би добре мати банк до початку повномасштабного вторгнення. Зараз всі розуміють, наскільки це важливо. Тож будемо наздоганяти.

Серед ключових рішень, які нам допомогли:

Перше – не припиняти роботу за будь-яких обставин. Це те, що зміцнює довіру і з боку клієнтів, і з боку працівників. Це усвідомлення, що ми нікого не залишимо, де б людина не була. Це як здоров’я – значно простіше його підтримувати, ніж потім робити реанімацію на серці.

Друге – запуск наших пересувних відділень, що дало можливість працювати з перших днів і не переривати роботу. Це давало можливість першими повертатись у звільнені міста та села, адже ми поновлювали роботу за один день, поки шукали приміщення, перевіряли працівників тощо.

Що у підсумку? За весь час повномасштабної війни "Укрпошта" не працювала лише один день – 24 лютого. Втім, на 100% підготуватись до сценарію, що ми отримали, неможливо. Далі – щоденні рішення, максимальна гнучкість і безперервна робота, які продовжуються і зараз.

Чим відрізняється "Укрпошта" напередодні вторгнення від "Укрпошти" перших місяців великої війни та від компанії зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го – в грошах чи активах? І що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

– За часи повномасштабного вторгнення ми зробили більше, ніж за декілька років "до".

З лютого 2022 року ми:

1) Автоматизували на 100% сортування посилок. 24 автоматизовані сортувальні центри по всій країні, які ми запустили, це не лише швидша та ефективніша доставка, а й гнучкість. У разі небезпеки ми можемо миттєво перенести сортування в інший центр. Майже повністю перейшли на безпаперовий режим, що прискорює надання послуг.

2) Впровадили 100% цифровий документообіг, нову платіжну систему, нову систему відстеження посилок в режимі live (track and trace), на 100% оцифрували роботу наших пересувних відділень.

3) Запустили "Укрпошта Аптека" – тепер ліки доступні навіть у найвіддаленіших куточках.

4) Плануємо запускати банк, таким чином вперше в історії країни забезпечивши 100% українців доступом до фінансових послуг.

На прифронтових територіях щотижня втрачаємо одне-два відділення через рашистські обстріли, але не зупиняємо роботу – замінюємо їх контейнерними.

Обстріли генеруючих потужностей стимулювали зробити наші відділення енергетично автономними. Понад півтори тисячі наших відділень – це фактично пункти незламності в регіонах. Наші працівники можуть надавати базові послуги в умовах відсутності зв'язку, інтернету, енергоживлення.

Цієї весни запускаємо мережу поштоматів, пересаджуємо листонош на електробайки та трицикли, відкриваємо ще один центр обробки міжнародних відправлень.

Втратили багато. Основне – ми втратили життя 22 працівників – і на робочому місці, і вдома, і в лавах ЗСУ. Це те, що повернути не можна.

Наші фінансові втрати ми оцінюємо у понад 50 мільйонів доларів США. І, сподіваємось, ворог ще за це заплатить.

Які найбільші уроки "Укрпошта" отримала за останні три роки?

– Автоматизація та цифровізація – це не розкіш, а необхідність, яка робить компанію більш пристосованою до змін. Наші інвестиційні рішення минулих трьох років довели, що ми робимо правильний фокус на технології.

Наші люди, команда, корпоративна культура – основа нашої стійкості. Саме укрпоштівці, попри обстріли, доставляють готівку, продукти та ліки, підтримуючи життя сотень тисяч українців. Я регулярно буваю на прифронтових територіях і кожного разу переконуюся: наша команда – це справжні герої.

Реальність така, що клієнтів в Україні не стає більше. Тому відповідь – універсальність. Більше послуг для кожного клієнта. Війна лише підтвердила, що цей підхід правильний.

Як змінився клієнт "Укрпошти" від початку повномасштабної війни?

– Наші клієнти стали більш вибагливими щодо швидкості й надійності відправлень. І ми готові надати їм цю стабільність, передбачуваність і швидкість завдяки оптимізованій системі логістики та 100% автоматизації сортування в компанії.

Сьогодні ми працюємо над тим, щоб наші клієнти, коли прийдуть у відділення, отримали максимально можливий спектр послуг. Ну і, звісно, над тим, щоб покращити сервіси, зменшити черги, цифровізувати сервіси.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює "Укрпошта"?

– Подальший розвиток ринку посилкових відправлень буде залежати від низки факторів, зокрема, тривалості та інтенсивності військових дій, від того, якими будуть доходи українців, їхня купівельна спроможність, як надалі себе почуватимуть наші корпоративні клієнти. Але тут ми у найкращій позиції. Чому? Бо ми маємо 100% покриття території країни власною мережею (яка точно не зникне за будь-яких обставин), а також маємо два тарифи: доступний "Базовий" і більш дорогий "Пріоритетний" для тих, кому потрібна доставка на наступний день. Тобто ми готові надавати послуги "на будь-який гаманець", як в умовах розвитку економіки, так і якщо стан економіки буде складним.

Ми будемо будувати екосистему: пошта, банк, аптека, магазин. Чому це важливо? Ми розуміємо і сподіваємось, що повернеться багато українців. Втім, якщо певний час це буде не так, то успіх компанії буде залежати від максимальної кількості послуг на одного клієнта. А таких у нас вже більше шести мільйонів, і буде ще більше.

Ну і наша перевага - унікальна міжнародна мережа зі 192 країн та 690 тисяч відділень. Тут нам немає рівних. Це важливо сьогодні і буде ще більш важливим після перемоги.

І, звісно, ми тримаємо руку на пульсі того, як змінюється ситуація, які нові потреби й вимоги у наших клієнтів. Адже ми орієнтовані на збільшення нашої частки ринку.