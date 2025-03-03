Этой весной запускаем сеть почтоматов, пересаживаем почтальонов на электробайки, открываем еще один центр обработки международных отправлений, — Игорь Смелянский, "Укрпочта"

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили у представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – интервью с генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смелянским.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне российского вторжения и в первые месяцы большой войны. Сделали бы вы что-нибудь иначе? Почему?

– Что бы я сделал иначе? Я бы быстрее проводил автоматизацию, потому что это обеспечивает адаптивность, скорость и возможность перенаправлять логистические потоки после обстрелов. Конечно, я бы больше вкладывался в автономные решения и процессы, которые работают офлайн. Мы это частично делали до полномасштабного вторжения, в частности, после вируса "Петя Б" (если кто-то это помнит), и поэтому в большинстве своем были готовы и к отсутствию света, и к другим неприятностям. Ну и конечно было бы хорошо иметь банк до начала полномасштабного вторжения. Сейчас все понимают, насколько это важно. Так что будем догонять.

Среди ключевых решений, которые нам помогли:

Первое – не прекращать работу при любых обстоятельствах. Это укрепляет доверие и со стороны клиентов, и со стороны работников. Это осознание, что мы никого не оставим, где бы человек ни был. Это как здоровье – гораздо проще его поддерживать, чем делать реанимацию на сердце.

Второе – запуск наших передвижных отделений, что позволило работать с первых дней и не прерывать работу. Это давало возможность первым возвращаться в освобожденные города и села, ведь мы возобновляли работу за один день, пока искали помещение, проверяли работников и т.д.

Что в итоге? За все время полномасштабной войны "Укрпочта" не работала всего один день — 24 февраля. Впрочем, на 100% подготовиться к такому сценарию невозможно. А дальше – ежедневные решения, максимальная гибкость и непрерывная работа, которые продолжаются и сейчас.

Чем отличается "Укрпочта" накануне вторжения от "Укрпочты" первых месяцев большой войны и от компании сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022 — в деньгах или активах? И что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

– За время полномасштабного вторжения мы сделали больше, чем за несколько лет "до".

С февраля 2022 года мы:

1) Автоматизировали на 100% сортировку посылок. 24 автоматизированных сортировочных центра по всей стране, которые мы запустили, это не только более быстрая и эффективная доставка, но и гибкость. В случае опасности мы можем перенести сортировку в другой центр. Почти полностью перешли на безбумажный режим, ускоряющий предоставление услуг.

2) Внедрили 100% цифровой документооборот, новую платежную систему, новую систему отслеживания посылок в режиме live (track and trace), на 100% оцифровали работу наших передвижных отделений.

3) Запустили "Укрпочта Аптека" – теперь лекарства доступны даже в самых отдаленных уголках.

4) Планируем запускать банк, таким образом впервые в истории страны обеспечив 100% украинцев доступ к финансовым услугам.

На прифронтовых территориях еженедельно теряем одно-два отделения из-за рашистских обстрелов, но не останавливаем работу – заменяем их контейнерными.

Обстрелы генерирующих мощностей стимулировали сделать наши отделения энергетически автономными. Более полутора тысяч наших отделений – это фактически пункты несокрушимости в регионах. Наши работники могут предоставлять базовые услуги в условиях отсутствия связи, Интернета, энергопитания.

Этой весной запускаем сеть почтоматов, пересаживаем почтальонов на электробайки и трициклы, открываем еще один центр обработки международных отправлений.

Потеряли много. Основное – мы потеряли жизнь 22 работников – и на рабочих местах, и в собственных домах, и в рядах ВСУ. Это то, чего вернуть нельзя.

Наши финансовые потери мы оцениваем более чем в 50 миллионов долларов США. И, надеемся, враг еще за это заплатит.

Какие самые большие уроки "Укрпочта" извлекла за последние три года?

– Автоматизация и цифровизация – это не роскошь, а необходимость, которая делает компанию более приспособленной к переменам. Наши инвестиционные решения за прошедшие три года доказали, что мы делаем правильный фокус на технологии.

Наши люди, команда, корпоративная культура – основа нашей стабильности. Именно укрпочтовцы, несмотря на обстрелы, доставляют наличные деньги, продукты и лекарства, поддерживая жизнь сотен тысяч украинцев. Я регулярно бываю на прифронтовых территориях и каждый раз убеждаюсь: наша команда – это настоящие герои.

Реальность такова, что клиентов в Украине не становится больше. Поэтому ответ – универсальность. Больше услуг для каждого клиента. Война лишь подтвердила, что этот подход правильный.

Как изменился клиент "Укрпочты" с начала полномасштабной войны?

– Наши клиенты стали более требовательными к скорости и надежности отправлений. И мы готовы предоставить им эту стабильность, предсказуемость и скорость благодаря оптимизированной системе логистики и 100% автоматизации сортировки в компании.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы наши клиенты, придя в отделение, получили максимально возможный спектр услуг. Ну и, конечно, над тем, чтобы улучшить сервисы, снизить очереди, цифровизировать сервисы.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает "Укрпочта"?

– Дальнейшее развитие рынка посылочных отправлений будет зависеть от ряда факторов, в частности, продолжительности и интенсивности военных действий, от того, какими будут доходы украинцев, их покупательная способность, как будут себя чувствовать наши корпоративные клиенты. Но здесь мы в самой лучшей позиции. Почему? Потому что у нас есть 100% покрытие территории страны собственной сетью (которая точно не исчезнет при любых обстоятельствах), а также два тарифа: доступный "Базовый" и более дорогой "Приоритетный" для тех, кому нужна доставка на следующий день. То есть мы готовы предоставлять услуги "на любой кошелек" как в условиях развития экономики, так и если состояние экономики будет сложным.

Мы будем строить экосистему: почта, банк, аптека, магазин. Почему это важно? Мы понимаем и надеемся, что вернется много украинцев. Впрочем, если определенное время это будет не так, успех компании будет зависеть от максимального количества услуг на одного клиента. А таких у нас уже больше шести миллионов, и будет еще больше.

Ну и наше преимущество – уникальная международная сеть из 192 стран и 690 тысяч отделений. Здесь нам нет равных. Это важно сегодня и будет еще важнее после победы.

И, конечно, мы держим руку на пульсе того, как меняется ситуация, каковы новые потребности и требования наших клиентов. Мы ориентированы на увеличение нашей доли рынка.