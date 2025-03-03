Украине понадобится 5 лет, чтобы отказаться от российского ПО – IT Enterprise

Почти 5 лет понадобится, чтобы Украина полностью освободилась от российского софта и перешла на украинские программные решения.

Подобные прогнозы озвучил Delo. ua Олег Щербатенко, СЕО и основатель компании IT Enterprise.

По его словам, еще около 500 тысяч пользователей должны заменить вражеский софт в ближайшее время.

"Война подсветила огромные риски использования российского ПО, которое проникает в разные сферы, и, как троянский конь, может ударить в самый критический момент. Бизнес больше не может зависеть от токсичных решений типа 1С, BAS или Битрикс24. Это вопрос не только национальной безопасности, но и эффективности", – говорит Щербатенко.

Бизнес активно ищет альтернативы, и спрос на IT-Enterprise вырос в 2,5 раза. Эти системы уже используют такие большие сети как MD Fashion и Delta Sport.

"Наш продукт Master, который мы запустили в 2017 году, уже успешно заменил российский софт 1С в медицине, образовании, армии, коммерческих и бюджетных секторах, а также в торговле. Мы активно привлекаем партнеров — более 100 компаний помогают переходить на наши продукты. Также проводим образовательную работу: 42 высших учебных заведения уже изучают Master как систему", – говорит Щербатенко.

Он предостерег бизнес от манипуляций, когда российский софт продают под другими брендами. А также подчеркнул, что «это миф, что российское ПО дешевле – его внедрение и адаптация нуждаются в значительных финансовых и временных расходах».

Пока процесс перехода на украинские решения уже активно продолжается. Ассоциация IT Ukraine создала рабочую группу "Вражеский софт", работающую над этим вопросом совместно с государственными органами. Соответствующий законопроект уже в повестке дня, и эксперты надеются, что все щели для российского ПО будут закрыты.

Напомним, ранее Delo.ua обсуждала с Олегом Щербатенко роль и состояние IT-отрасли в Украине, в частности, разработку инновационных продуктов для отечественных и иностранных компаний, восстановление украинских городов, где IT-решения играют ключевую роль, и ожидаемый рост спроса на технологии в сфере экологии.