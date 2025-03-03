Україні знадобиться 5 років, щоб відмовитися від російського ПЗ – IT Enterprise

Майже 5 років знадобиться для того, щоб Україна повністю звільнилася від російського софту і перейшла на українські програмні рішення.

Такі прогнози озвучив Delo. ua Олег Щербатенко, СЕО та засновник компанії IT Enterprise.

За його словами, ще майже 500 тисяч користувачів мають замінити ворожий софт найближчим часом.

"Війна підсвітила величезні ризики використання російського ПЗ, яке проникає в різні сфери, і, як троянський кінь, може вдарити в найкритичніший момент. Бізнес більше не може залежати від токсичних рішень на кшталт 1С, BAS чи Бітрікс24. Це питання не лише національної безпеки, а й ефективності", – наголосив Щербатенко.

Бізнес активно шукає альтернативи, і попит на продукти IT-Enterprise зріс у 2,5 раза. Ці системи вже використовують такі великі мережі, як MD Fashion та Delta Sport.

"Наш продукт Master, який ми запустили у 2017 році, вже успішно замінив російський софт 1С у медицині, освіті, армії, комерційних і бюджетних секторах, а також у торгівлі. Ми активно залучаємо партнерів – понад 100 компаній допомагають переходити на наші продукти. Також проводимо освітню роботу: 42 вищі навчальні заклади в Україні вже викладають Master як систему", – говорить Щербатенко.

Він застеріг бізнес від маніпуляцій, коли російський софт продають під іншими брендами. А також підкреслив, що «це міф, що російське ПЗ дешевше – його впровадження та адаптація потребують значних фінансових і часових витрат».

Наразі процес переходу на українські рішення вже активно триває. Асоціація IT Ukraine створила робочу групу "Ворожий софт", яка працює над цим питанням спільно з державними органами. Відповідний законопроєкт вже на порядку денному, і експерти сподіваються, що всі шпарини для російського ПЗ будуть закриті.

Нагадаємо, раніше Delo.ua обговорювало з Олегом Щербатенком роль та стан IT-галузі в Україні, зокрема розробку інноваційних продуктів для вітчизняних та іноземних компаній, відбудову українських міст, де IT-рішення відіграють ключову роль, та очікуване зростання попиту на технології у сфері екології.