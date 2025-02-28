Чому ОККО в перші дні війни ризикнула на $200 млн, і як це допомогло армії

Внаслідок повномасштабного вторгнення на початку війни понад 50 АЗК мережі ОККО зазнали пошкоджень від бойових дій, 14 комплексів опинилися на тимчасово окупованій території, а під обстріли потрапили 5 нафтобаз і ще 3, де компанія зберігала нафтопродукти. Доступ до морського терміналу в Херсоні досі залишається неможливим через постійні обстріли.

Як розповів Delo.ua віце-президент ОККО з маркетингу Василь Дмитрів, щоб забезпечити поставки пального в Україну, компанія уклала ризиковані контракти з європейськими трейдерами, заплативши авансом $200 млн,. Це дозволило їй першою відновити логістику та стабілізувати ринок.

Дмитрів називає стратегію перших днів війни “демаркетинговою”: "Спочатку ми забезпечували паливом Збройні сили, медиків і критичну інфраструктуру, потім – корпоративних клієнтів, і лише після цього – фізичних осіб", – згадує він.

Навіть коли ціни на гуртовому ринку злетіли в кілька разів, ОККО спрямовувала пальне лише на власні АЗК, повністю припинивши продаж дрібним гуртом. У компанії кажуть, що зберігали мінімальну або навіть нульову маржу.

Як всі свідомі бізнеси в Україні, всі ці роки компанія допомагає ЗСУ. В межах програми "Зігріваємо захисників" компанія безкоштовно годувала військових на АЗК у зонах бойових дій. Також ОККО долучилася до благодійних проєктів фонду "Повернись живим". Загалом компанія виділила понад 2,4 млрд грн на підтримку армії та відбудову країни.

Сьогодні компанія інвестує в альтернативну енергетику, зокрема в розвиток інфраструктури електрозарядних станцій, активно працює з корпоративним і аграрним сектором споживачів. Нещодавно вона оголосила про свій новий проект - будівництво рекреаційного комплексу в Карпатах.

За словами Дмитріва, у 2024 році спостерігався спад попиту на пальне на 15-18%. Компанія не очікує значного зростання у 2025 році. В ОККО очікують, що влада боротиметься із "сірими" АЗС, які займають до 30% ринку, продаючи контрафактне пальне та уникаючи податків.

"Якщо держава наведе лад у цій сфері, ринок стане прозорішим і консолідується за європейським зразком", – підсумовує Дмитрів.

Нагадаємо, АТ “Концерн Галнафтогаз” (мережа АЗК OKKO) отримало дозвіл на придбання частки в ТОВ “Перша національна мережа електрозаправних комплексів ”ТОКА“.