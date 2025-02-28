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шлях ветеранів
Тип
Три роки великої війни
Категорія
Бізнес
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Чому ОККО в перші дні війни ризикнула на $200 млн, і як це допомогло армії

Василь Дмитрів, ОККО
Василь Дмитрів говорить, що у перші тижні російського вторгнення компанія намагалася розподілити пальне так, щоб його вистачило якнайбільшій кількості клієнтів. Фото надане пресслужбою компанії

Внаслідок повномасштабного вторгнення на початку війни понад 50 АЗК мережі ОККО зазнали пошкоджень від бойових дій, 14 комплексів опинилися на тимчасово окупованій території, а під обстріли потрапили 5 нафтобаз і ще 3, де компанія зберігала нафтопродукти. Доступ до морського терміналу в Херсоні досі залишається неможливим через постійні обстріли. 

Як розповів  Delo.ua віце-президент ОККО з маркетингу Василь Дмитрів, щоб забезпечити поставки пального в Україну, компанія уклала ризиковані контракти з європейськими трейдерами, заплативши авансом $200 млн,. Це дозволило їй першою відновити логістику та стабілізувати ринок.

Дмитрів називає стратегію перших днів війни “демаркетинговою”: "Спочатку ми забезпечували паливом Збройні сили, медиків і критичну інфраструктуру, потім – корпоративних клієнтів, і лише після цього – фізичних осіб", – згадує він.

Навіть коли ціни на гуртовому ринку злетіли в кілька разів, ОККО спрямовувала пальне лише на власні АЗК, повністю припинивши продаж дрібним гуртом. У компанії кажуть, що зберігали мінімальну або навіть нульову маржу.

Як всі свідомі бізнеси в Україні, всі ці роки компанія допомагає ЗСУ. В межах програми "Зігріваємо захисників" компанія безкоштовно годувала військових на АЗК у зонах бойових дій. Також ОККО долучилася до благодійних проєктів фонду "Повернись живим". Загалом компанія виділила понад 2,4 млрд грн на підтримку армії та відбудову країни.

Сьогодні компанія інвестує в альтернативну енергетику, зокрема в розвиток інфраструктури електрозарядних станцій, активно працює з корпоративним і аграрним сектором споживачів. Нещодавно вона оголосила про свій новий проект - будівництво рекреаційного комплексу в Карпатах.

За словами Дмитріва, у 2024 році спостерігався спад попиту на пальне на 15-18%. Компанія не очікує значного зростання у 2025 році. В ОККО очікують, що влада  боротиметься із "сірими" АЗС, які займають до 30% ринку, продаючи контрафактне пальне та уникаючи податків.

"Якщо держава наведе лад у цій сфері, ринок стане прозорішим і консолідується за європейським зразком", – підсумовує Дмитрів. 

Нагадаємо, АТ “Концерн Галнафтогаз” (мережа АЗК OKKO) отримало дозвіл на придбання частки в ТОВ “Перша національна мережа електрозаправних комплексів ”ТОКА“.

Автор:
Олена Черкасець