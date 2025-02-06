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АМКУ ухвалив рішення про надання ОККО контролю над ТОКА: що відомо
АТ “Концерн Галнафтогаз” (мережа АЗК OKKO) отримало дозвіл на здійснення контролю над ТОВ “Перша національна мережа електрозаправних комплексів ”ТОКА“.
Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.
Згідно з порядком денним засідання, була розглянута заява від 31 грудня 2024 року, яка стосується придбання "Галнафтогазом" частки в статутному капіталі ТОВ "ТОКА".
Компанія отримає понад 50% голосів у вищому органі управління товариства.
Що відомо про ТОКА
ТОКА — один із провідних гравців на українському ринку зарядної інфраструктури для електромобілів, який розпочав свою діяльність у 2015 році.
Мережа об'єднує понад 200 станцій електрозарядних комплексів, на яких одночасно можуть заряджатися понад 450 електрокарів.
Станції ТОКА працюють у Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачеві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені та інших містах.
ТОКА з 2019 року співпрацює з мережею ОККО, встановлюючи зарядні станції на її АЗС.
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