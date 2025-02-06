АМКУ ухвалив рішення про надання ОККО контролю над ТОКА: що відомо

АТ “Концерн Галнафтогаз” (мережа АЗК OKKO) отримало дозвіл на здійснення контролю над ТОВ “Перша національна мережа електрозаправних комплексів ”ТОКА“.

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Згідно з порядком денним засідання, була розглянута заява від 31 грудня 2024 року, яка стосується придбання "Галнафтогазом" частки в статутному капіталі ТОВ "ТОКА".

Компанія отримає понад 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Що відомо про ТОКА

ТОКА — один із провідних гравців на українському ринку зарядної інфраструктури для електромобілів, який розпочав свою діяльність у 2015 році.

Мережа об'єднує понад 200 станцій електрозарядних комплексів, на яких одночасно можуть заряджатися понад 450 електрокарів.

Станції ТОКА працюють у Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачеві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені та інших містах.

ТОКА з 2019 року співпрацює з мережею ОККО, встановлюючи зарядні станції на її АЗС.

Експерти очікують, що протягом лютого ціни на бензин та дизель можуть дещо знизитись, а ціни на автогаз мають незначний потенціал до зростання. Головними чинниками є динаміка на зовнішніх ринках: падіння цін на нафту та невелике зростання індикатива LPG в середземноморському регіоні. Детальніше про ціни на бензин та автогаз читайте у матеріалі Delo.ua.