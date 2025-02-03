ОККО достроково запустила в експлуатацію установку для зберігання енергії на 20 МВт

Компанія ОККО запустила в роботу установку зберігання енергії потужністю 20 МВт. Це перший обʼєкт, введений в експлуатацію, який став переможцем спецаукціону НЕК “Укренерго” для довгострокового придбання допоміжних послуг.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що завдяки спецаукціону "Укренерго" одна з приватних компаній ввела в експлуатацію енергообʼєкт, критично важливий для стабільного постачання електроенергії.

Це результат запроваджених влітку спецаукціонів з довгострокового придбання допоміжних послуг, підкреслюють в пресслужбі.

Перший енергообʼєкт, створений у рамках співпраці між оператором системи передачі та приватним інвестором (групою компаній ОККО), було введено в експлуатацію значно раніше запланованого терміну.

Йдеться про установку для зберігання енергії потужністю 20 МВт.

Що відомо про спецаукціони "Укренерго"

У серпні минулого року переможці першого спецаукціону "Укренерго" гарантували будівництво нових потужностей загальною потужністю 99 МВт для надання допоміжних послуг резервів підтримання частоти (РПЧ) терміном на 5 років. Ці обʼєкти повинні бути запущені до жовтня цього року.

Достроковий запуск енергообʼєктів під час війни підвищує довіру до стабільної роботи української енергосистеми, наголошують в пресслужбі.

Delo.ua повідомляло, що аукціони на допоміжні послуги це суттєвий перший крок для розвитку балансуючих потужностей. Інвестори можуть розбудовувати нові обʼєкти і для роботи на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" тощо. А також бізнес зацікавлений у встановленні власної генерації та батарейок