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ОККО достроково запустила в експлуатацію установку для зберігання енергії на 20 МВт

ОККО достроково запустила в експлуатацію установку для зберігання енергії на 20 МВт
Перший енергообʼєкт було введено в експлуатацію значно раніше запланованого терміну. Фото: "Укренерго".

Компанія ОККО запустила в роботу установку зберігання енергії потужністю 20 МВт. Це перший обʼєкт, введений в експлуатацію, який став переможцем спецаукціону НЕК “Укренерго” для довгострокового придбання допоміжних послуг. 

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що завдяки спецаукціону "Укренерго" одна з приватних компаній ввела в експлуатацію енергообʼєкт, критично важливий для стабільного постачання електроенергії.

Це результат запроваджених влітку спецаукціонів з довгострокового придбання допоміжних послуг, підкреслюють в пресслужбі. 

Перший енергообʼєкт, створений у рамках співпраці між оператором системи передачі та приватним інвестором (групою компаній ОККО), було введено в експлуатацію значно раніше запланованого терміну.

Йдеться про установку для зберігання енергії потужністю 20 МВт.

Що відомо про спецаукціони "Укренерго"

У серпні минулого року переможці першого спецаукціону "Укренерго" гарантували будівництво нових потужностей загальною потужністю 99 МВт для надання допоміжних послуг резервів підтримання частоти (РПЧ) терміном на 5 років. Ці обʼєкти повинні бути запущені до жовтня цього року.

Достроковий запуск енергообʼєктів під час війни підвищує довіру до стабільної роботи української енергосистеми, наголошують в пресслужбі.

Delo.ua повідомляло, що аукціони на допоміжні послуги це суттєвий перший крок для розвитку балансуючих потужностей. Інвестори можуть розбудовувати нові обʼєкти і для роботи на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" тощо. А також бізнес зацікавлений у встановленні власної генерації та батарейок

Автор:
Ольга Опенько