Понад 21 мільярд гривень. Мережа ОККО за рік збільшила сплату податків на третину

Компанії, що входять до складу групи ОККО, сумарно сплатили 21,1 млрд грн податків до бюджету та державних фондів у 2024 році. Це на 5,6 млрд грн, або на 36%, більше, ніж у 2023 році, повідомляє пресслужба групи.

Зокрема, 4,72 млрд грн припадає на податки від операційної діяльності (податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).

Ще 16,48 млрд грн становлять податки, сплачені при імпорті товарів. Їхній обсяг залежить від того, чи компанія імпортує пальне напряму чи купує на внутрішньому ринку уже розмитнений ресурс.

Показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становив торік 3,35 гривні, тоді як у 2023-му було 2,58 гривні.

Водночас сплата податків у перерахунку на одну АЗК компанії у 2024 році виросла до 11 мільйонів 823 тисяч у цілому за рік. Це на 20% більше, ніж у 2023-му.

Якщо брати окремо четвертий квартал 2024 року, то загальна сума сплати податків за цей період становила 5,89 млрд грн. З них 1,24 млрд грн склали податки з операційної діяльності та 4,65 млрд – сплачені на митницю.

За словами віцепрезидента ОККО з фінансів Назара Купибіди, загалом за 2022-2024 роки група сплатила до бюджету 44 млрд грн, що є вкладом у посилення обороноздатності держави, а також передала 2,4 млрд грн як допомогу на закупівлю зброї і техніки для ЗСУ.

"Буквально на днях передали разом з фондом "Повернись живим" 10-й комплекс розвідки та знищення "Пульстрон", продовжуємо безкоштовно годувати військових на прифронтових АЗК, долучаємося до відбудови зруйнованої війною інфраструктури та розвитку безбар’єрного суспільства", – додав він.

Раніше також повідомлялося, що торік клієнти мережі ОККО зібрали понад 193 тонни допомоги.