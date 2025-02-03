Світові ціни на нафту продовжують падати: чого чекати на українських АЗС

Експерти очікують, що протягом лютого ціни на бензин та дизель можуть дещо знизитись, а ціни на автогаз мають незначний потенціал до зростання. Головними чинниками є динаміка на зовнішніх ринках: падіння цін на нафту та невелике зростання індикатива LPG в середземноморському регіоні. Тим часом найбільші мережі АЗС вирішили стимулювати збут під час зимового сезону та повернулися до практики щедрих знижок на вихідних.

На минулому тижні світові ціни на нафту знизилися, оскільки трейдери очікують збільшення цін на пальне в США, сповільнення світового економічного зростання, а також зниження глобального попиту на енергоносії через мита у розмірі 25%, які президент США Дональд Трамп планує ввести щодо імпорту з Мексики та Канади. Ці країни є великими постачальниками нафти на американський ринок, тож введення мит може призвести до значного падіння обсягів перероблення на американських НПЗ та зростання цін на бензин в США. Проте частина експертів вважає, що у підсумку нафту все-таки буде виключено з-під дії тарифів.

Станом на вечір п'ятниці 31 січня порівняно з попереднім днем березневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,22 за барель або на 0,29% до $75,67 за барель, а лютневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,2 за барель або на 0,27% до $72,53 за барель. За тиждень нафта марки Brent здешевшала на 2,1%, а WTI — на 2,9%.

Ринок також очікує результатів зустрічі членів ОПЕК+, на якій члени картелю та союзники планують обговорити останні заяви Трампа щодо збільшення видобутку нафти, а також зайняти єдину позицію з цього питання. У ОПЕК, вже є план суттєво наростити видобування з квітня та поступово зняти обмеження. Але реалізація цього плану неодноразово відкладалася через слабкий попит на сировину.

Маркетмейкери посилили маркетингову боротьбу за клієнта

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на вечір п'ятниці 31 січня порівняно з 24 січня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні знизилась на 87 коп./л до 46,49 грн/л. Дизельні котирування в Європі за тиждень також здешевшали на 0,9-2,2% або на $7-16/тонна до $708-716 в портах північно-західної Європи та до $706-719/тонна в портах Середземного моря.

Середня гуртова ціна бензину А-95 станом на 31 січня порівняно з 24 січня знизилась на 48 коп./л до 47,6 грн/л.

На АЗС ціна пального за минулий тиждень майже не змінилася. Середня ціна бензину А-95 станом на 31 січня порівняно з 24 січня зросла на 2 коп./л до 57,07 грн/л, а дизпальне за вказаний період здорожчало на 6 коп./л до 54,9 грн/л.

Крім цього мережі повернулися до практики знижок на вихідні, які проводилися в жовтні та листопаді 2024 року. Так 1-2 лютого мережа OKKO і WOG торгували зі знижкою на дизель і бензин в 5 грн/л та газ у 2 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, те що маркетмейкери відновили практику знижок вихідного дня стало наслідком зниження закупівельних цін в ЄС через зниження цін на нафту.

Ринок вийшов на плато і вже починає дивитися вниз. Коли у січні ціни росли, мережі перестаралися і зараз є певний перекос в бік підвищення ціни. Тому є передумови до зниження роздрібних цін в межах 0,5-1 грн/л до кінця лютого Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зауважив, що на вихідних 8-9 лютого водії можуть очікувати нових знижок "вихідного дня" на АЗС, оскільки більшість мереж не були готові до щедрих знижок OKKO та WOG на минулих вихідних тому будуть старатися запустити власні програми лояльності для клієнтів. При цьому за його прогнозом середні ціни на АЗС протягом цього тижня залишатимуться без змін.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що у лютому ринок буде в тому ж пасивному стані в якому він був у січні: споживання пального залишатиметься низьким, а постачання великим.

Якщо ціна в лютому буде змінюватись, то тільки в бік падіння. Зараз важко оцінювати наскільки воно буде значним. А на цьому тижні ціни будуть без змін Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Таким чином протягом тижня ціни залишатимуться незмінними. Протягом лютого ціни можуть знизитись в межах 0,5-1 грн/л, за умови що глобальні ціни на нафту залишатимуться на поточному рівні.

Газ може здорожчати в розпал мертвого сезону

За даними "Нафторинку" протягом 23-29 січня середньодобовий імпорт LPG в Україну склав 1,85 тис. тонн порівняно з показником в 1,71 тис. тонн протягом 12-22 січня. Середньодобове постачання пропан-бутану протягом січня склало 1,5 тис. тонн. що на 35,2% менше ніж в грудні. Середня ціна гуртових пропозицій трейдерів на умовах самовивозу зменшилася протягом 30-31 січня зменшилася на 214 грн/т до 56 945 грн/т ($802/т без податків).

Середня ціна автогазу на АЗС за минулий тиждень також майже не змінилася. Станом на 31 січня порівняно з 24 січня LPG на АЗС в середньому здорожчав на 1 коп./л до 36,78 грн/л.

Аналітик консалтингової групи "А-95" Артем Куюн каже, що алжирська компанія Sonatrach, ціни якої є індикативними в Середземноморському регіоні збільшила закупівельні ціни на лютий на $25/тонна що відповідає 1290 грн/тонна. На думку експерта, це може стати передумовою до здорожчання пропан-бутану на АЗС на 70 коп./л протягом лютого.

Ціни на газ й так високі, тому трейдери вишукуватимуть всі можливості, щоб їх стримати. Ймовірно вони або різатимуть маркетинг, або навпаки будуть збільшувати знижки, щоб привабити клієнта Артем Куюн Аналітик консалтингової групи "А-95"

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні ціни як в гурті, так і в роздріб залишатимуться стабільними. Протягом лютого можливе невелике зниження цін, якщо будуть снігопади. Якщо ж погода залишатиметься відносно теплою, Шубан прогнозує, що гуртові ціни залишатимуться на рівні січня з можливими коливаннями до тисячі гривень за тонну, а ціни на АЗС також триматимуться на рівні січня з незначними коливаннями.

Таким чином експерти прогнозують, що у лютому ціни залишатимуться незмінними з невеликим потенціалом до зростання, а на цьому тижні ціни залишатимуться незмінними.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 58,99 38,99 WOG 59,99 58,99 38,98 Socar 59,99 58,99 38,99 Motto 55,95 54,95 35,25 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 35,79

Дані: застосунки мереж АЗС.