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Мировые цены на нефть продолжают падать: чего ждать украинских АЗС
Эксперты ожидают, что в течение февраля цены на бензин и дизель могут снизиться, а цены на автогаз имеют незначительный потенциал к росту. Главными факторами являются динамика на внешних рынках: падение цен на нефть и небольшое увеличение индикатива LPG в средиземноморском регионе. Между тем, крупнейшие сети АЗС решили стимулировать сбыт во время зимнего сезона и вернулись к практике щедрых скидок на выходных.
На прошлой неделе мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры ожидают увеличения цен на топливо в США, замедления мирового экономического роста, а также снижения глобального спроса на энергоносители из-за пошлин в размере 25%, которые президент США Дональд Трамп планирует ввести по импорту из Мексики и Канады. Эти страны являются крупными поставщиками нефти на американский рынок, поэтому введение пошлин может привести к значительному падению объемов переработки на американские НПЗ и росту цен на бензин в США. Однако часть экспертов считает, что в результате нефть все-таки будет исключена из-под действия тарифов.
По состоянию на вечер пятницы 31 января по сравнению с предыдущим днем мартовские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,22 за баррель или на 0,29% до $75,67 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали на $0,2 за баррель или на 0,27% до $72,53 за баррель. За неделю нефть марки Brent подешевела на 2,1%, а WTI — на 2,9%.
Рынок также ожидает результатов встречи членов ОПЕК+, на которой члены картеля и союзники планируют обсудить последние заявления Трампа по увеличению добычи нефти, а также занять единую позицию по этому вопросу. У ОПЕК уже есть план существенно нарастить добычу с апреля и постепенно снять ограничения. Но реализация этого плана неоднократно откладывалась из-за слабого спроса на сырье.
Маркетмейкеры усилили маркетинговую борьбу за клиента
По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на вечер пятницы 31 января по сравнению с 24 января средняя оптовая цена дизельного горючего в Украине снизилась на 87 коп./л до 46,49 грн/л. Дизельные котировки в Европе за неделю также подешевели на 0,9-2,2% или на $7-16/тонна до $708-716 в портах северо-западной Европы и до $706-719/тонна в портах Средиземного моря.
Средняя оптовая цена бензина А-95 на 31 января по сравнению с 24 января снизилась на 48 коп./л до 47,6 грн/л.
На АЗС цена топлива за прошлую неделю почти не изменилась. Средняя цена бензина А-95 на 31 января по сравнению с 24 января выросла на 2 коп./л до 57,07 грн/л, а дизтопливо за указанный период подорожало на 6 коп./л до 54,9 грн/л.
Кроме этого, сети вернулись к практике скидок на выходные, которые проводились в октябре и ноябре 2024 года. Так, 1-2 февраля сеть OKKO и WOG торговали со скидкой на дизель и бензин в 5 грн/л и газ в 2 грн/л.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, то, что маркетмейкеры возобновили практику скидок выходного дня, стало следствием снижения закупочных цен в ЕС из-за снижения цен на нефть.
Он отметил, что на выходных 8-9 февраля водители могут ожидать новых скидок "выходного дня" на АЗС, поскольку большинство сетей не были готовы к щедрым скидкам OKKO и WOG в минувшие выходные, поэтому будут стараться запустить собственные программы лояльности для клиентов. При этом, по его прогнозу, средние цены на АЗС в течение этой недели будут оставаться без изменений.
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что в феврале рынок будет в том же пассивном состоянии, в котором он был в январе: потребление горючего будет оставаться низким, а поставки большими.
Таким образом , в течение недели цены будут оставаться неизменными. В феврале цены могут снизиться в пределах 0,5-1 грн/л, при условии, что глобальные цены на нефть будут оставаться на текущем уровне.
Газ может подорожать в разгар мертвого сезона
По данным "Нафторинка" в течение 23-29 января среднесуточный импорт LPG в Украину составил 1,85 тыс. тонн по сравнению с показателем в 1,71 тыс. тонн в течение 12-22 января. Среднесуточная поставка пропан-бутана в течение января составила 1,5 тыс. тонн. что на 35,2% меньше, чем в декабре. Средняя цена оптовых предложений трейдеров на условиях самовывоза снизилась в течение 30-31 января уменьшилась на 214 грн/т до 56 945 грн/т ($802/т без налогов).
Средняя цена автогаза на АЗС за прошедшую неделю тоже почти не изменилась. По состоянию на 31 января, по сравнению с 24 января, LPG на АЗС в среднем подорожал на 1 коп./л до 36,78 грн/л.
Аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн говорит, что алжирская компания Sonatrach, цены которой индикативны в Средиземноморском регионе, увеличила закупочные цены на февраль на $25/тонна, что соответствует 1290 грн/тонна. По мнению эксперта, это может стать предпосылкой для подорожания пропан-бутана на АЗС на 70 коп./л в течение февраля.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе цены как в опте, так и в розницу будут оставаться стабильными. В феврале возможно небольшое снижение цен, если будут снегопады. Если погода будет оставаться относительно теплой, Шубан прогнозирует, что оптовые цены будут оставаться на уровне января с возможными колебаниями до тысячи гривен за тонну, а цены на АЗС также будут держаться на уровне января с незначительными колебаниями.
Таким образом, эксперты прогнозируют, что в феврале цены будут оставаться неизменными с небольшим потенциалом к росту, а на этой неделе цены будут оставаться неизменными.
Цены на топливо в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|59,99
|58,99
|38,99
|WOG
|59,99
|58,99
|38,98
|Socar
|59,99
|58,99
|38,99
|Motto
|55,95
|54,95
|35,25
|БРСМ-Нефть
|53,99
|50,99
|35,79
Данные: приложения сетей АЗС.