Мировые цены на нефть продолжают падать: чего ждать украинских АЗС

Эксперты ожидают, что в течение февраля цены на бензин и дизель могут снизиться, а цены на автогаз имеют незначительный потенциал к росту. Главными факторами являются динамика на внешних рынках: падение цен на нефть и небольшое увеличение индикатива LPG в средиземноморском регионе. Между тем, крупнейшие сети АЗС решили стимулировать сбыт во время зимнего сезона и вернулись к практике щедрых скидок на выходных.

На прошлой неделе мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры ожидают увеличения цен на топливо в США, замедления мирового экономического роста, а также снижения глобального спроса на энергоносители из-за пошлин в размере 25%, которые президент США Дональд Трамп планирует ввести по импорту из Мексики и Канады. Эти страны являются крупными поставщиками нефти на американский рынок, поэтому введение пошлин может привести к значительному падению объемов переработки на американские НПЗ и росту цен на бензин в США. Однако часть экспертов считает, что в результате нефть все-таки будет исключена из-под действия тарифов.

По состоянию на вечер пятницы 31 января по сравнению с предыдущим днем мартовские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,22 за баррель или на 0,29% до $75,67 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали на $0,2 за баррель или на 0,27% до $72,53 за баррель. За неделю нефть марки Brent подешевела на 2,1%, а WTI — на 2,9%.

Рынок также ожидает результатов встречи членов ОПЕК+, на которой члены картеля и союзники планируют обсудить последние заявления Трампа по увеличению добычи нефти, а также занять единую позицию по этому вопросу. У ОПЕК уже есть план существенно нарастить добычу с апреля и постепенно снять ограничения. Но реализация этого плана неоднократно откладывалась из-за слабого спроса на сырье.

Маркетмейкеры усилили маркетинговую борьбу за клиента

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на вечер пятницы 31 января по сравнению с 24 января средняя оптовая цена дизельного горючего в Украине снизилась на 87 коп./л до 46,49 грн/л. Дизельные котировки в Европе за неделю также подешевели на 0,9-2,2% или на $7-16/тонна до $708-716 в портах северо-западной Европы и до $706-719/тонна в портах Средиземного моря.

Средняя оптовая цена бензина А-95 на 31 января по сравнению с 24 января снизилась на 48 коп./л до 47,6 грн/л.

На АЗС цена топлива за прошлую неделю почти не изменилась. Средняя цена бензина А-95 на 31 января по сравнению с 24 января выросла на 2 коп./л до 57,07 грн/л, а дизтопливо за указанный период подорожало на 6 коп./л до 54,9 грн/л.

Кроме этого, сети вернулись к практике скидок на выходные, которые проводились в октябре и ноябре 2024 года. Так, 1-2 февраля сеть OKKO и WOG торговали со скидкой на дизель и бензин в 5 грн/л и газ в 2 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, то, что маркетмейкеры возобновили практику скидок выходного дня, стало следствием снижения закупочных цен в ЕС из-за снижения цен на нефть.

Рынок вышел на плато и уже начинает смотреть вниз. Когда в январе цены росли, сети перестарались и есть определенный перекос в сторону повышения цены. Поэтому есть предпосылки для снижения розничных цен в пределах 0,5-1 грн/л до конца февраля Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отметил, что на выходных 8-9 февраля водители могут ожидать новых скидок "выходного дня" на АЗС, поскольку большинство сетей не были готовы к щедрым скидкам OKKO и WOG в минувшие выходные, поэтому будут стараться запустить собственные программы лояльности для клиентов. При этом, по его прогнозу, средние цены на АЗС в течение этой недели будут оставаться без изменений.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что в феврале рынок будет в том же пассивном состоянии, в котором он был в январе: потребление горючего будет оставаться низким, а поставки большими.

Если цена в феврале изменится, то только в сторону падения. Сейчас трудно оценивать, насколько оно будет значительным. А на этой неделе цены будут без изменений Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Таким образом , в течение недели цены будут оставаться неизменными. В феврале цены могут снизиться в пределах 0,5-1 грн/л, при условии, что глобальные цены на нефть будут оставаться на текущем уровне.

Газ может подорожать в разгар мертвого сезона

По данным "Нафторинка" в течение 23-29 января среднесуточный импорт LPG в Украину составил 1,85 тыс. тонн по сравнению с показателем в 1,71 тыс. тонн в течение 12-22 января. Среднесуточная поставка пропан-бутана в течение января составила 1,5 тыс. тонн. что на 35,2% меньше, чем в декабре. Средняя цена оптовых предложений трейдеров на условиях самовывоза снизилась в течение 30-31 января уменьшилась на 214 грн/т до 56 945 грн/т ($802/т без налогов).

Средняя цена автогаза на АЗС за прошедшую неделю тоже почти не изменилась. По состоянию на 31 января, по сравнению с 24 января, LPG на АЗС в среднем подорожал на 1 коп./л до 36,78 грн/л.

Аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн говорит, что алжирская компания Sonatrach, цены которой индикативны в Средиземноморском регионе, увеличила закупочные цены на февраль на $25/тонна, что соответствует 1290 грн/тонна. По мнению эксперта, это может стать предпосылкой для подорожания пропан-бутана на АЗС на 70 коп./л в течение февраля.

Цены на газ и так высоки, поэтому трейдеры будут выискивать все возможности, чтобы сдержать их. Вероятно они либо будут резать маркетинг, либо наоборот будут увеличивать скидки, чтобы привлечь клиента. Артём Куюн Аналитик консалтинговой группы "А-95"

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе цены как в опте, так и в розницу будут оставаться стабильными. В феврале возможно небольшое снижение цен, если будут снегопады. Если погода будет оставаться относительно теплой, Шубан прогнозирует, что оптовые цены будут оставаться на уровне января с возможными колебаниями до тысячи гривен за тонну, а цены на АЗС также будут держаться на уровне января с незначительными колебаниями.

Таким образом, эксперты прогнозируют, что в феврале цены будут оставаться неизменными с небольшим потенциалом к росту, а на этой неделе цены будут оставаться неизменными.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 58,99 38,99 WOG 59,99 58,99 38,98 Socar 59,99 58,99 38,99 Motto 55,95 54,95 35,25 БРСМ-Нефть 53,99 50,99 35,79

Данные: приложения сетей АЗС.