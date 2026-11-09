Соцмережі під контролем: ЄС готує жорсткі обмеження для Meta, TikTok та Google

Європейський Союз готує нову хвилю регуляторних обмежень для найбільших технологічних платформ. Цього разу під прицілом Брюсселя опинилися алгоритми та функції соціальних мереж, що провокують компульсивне використання, а також ШІ-чат-боти, які імітують людське спілкування.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Що передбачають нові правила

Згідно з документом, Євросоюз зобов'яже технологічні компанії надати дорослим користувачам можливість повністю вимикати функції, які стимулюють надмірне або компульсивне використання сервісів (зокрема нескінченну прокрутку стрічки, автовідтворення відео чи нав'язливі сповіщення).

Окрему увагу ЄС приділить системам штучного інтелекту: регулятори планують обмежити роботу ШІ-чат-ботів, які маскуються під особисті стосунки або імітують емоційний зв'язок, щоб утримувати увагу користувача якомога довше.

Під загрозою — гіганти галузі

Нові норми суттєво вплинуть на бізнес-моделі найбільших гравців ринку — Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram), Alphabet Inc. (Google, YouTube) та ByteDance Ltd. (TikTok). Монетизація цих платформ прямо залежить від тривалості перебування користувачів у застосунках.

За недотримання вимог нового законодавства компаніям загрожуватимуть колосальні фінансові санкції — штрафи розміром до 6% від їхнього річного світового обороту.

Єврокомісія вже неодноразово критикувала соцмережі за використання так званого "залежного дизайну".

Наразі стосовно Meta та TikTok тривають розслідування в межах чинного Закону про цифрові послуги (DSA).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta опинилася під загрозою рекордного штрафу. У США розпочався суд через соцмережеву залежність у дітей. У Федеральному суді Окленда 18 серпня стартував процес за позовом генеральних прокурорів 29 американських штатів щодо компульсивної залежності неповнолітніх від контенту в соцмережах.