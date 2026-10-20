Австралія готує судові позови проти Facebook, TikTok та YouTube: названо причини

Уряд Австралії має намір подати до суду на Facebook, TikTok та інші провідні цифрові платформи через імовірне недотримання загальнонаціональної заборони на використання соціальних мереж дітьми віком до 16 років.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Австралія блокує доступ підлітків до соцмереж

Регулятор онлайн-безпеки вже розслідує діяльність Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat та YouTube.

Законодавство вимагає від компаній вживати дієвих заходів, щоб блокувати акаунти неповнолітніх користувачів задля їхнього захисту від шкідливого контенту. Відповідаючи на запитання щодо ймовірності позовів проти всіх п'яти платформ, міністр підтвердила таку можливість.

Звіт регулятора eSafety виявив, що більшість неповнолітніх користувачів змогли зберегти існуючі акаунти або без перешкод створити нові.

Головною причиною цього стала відсутність ефективних інструментів перевірки віку на самих платформах.

Попри те, що з моменту набуття чинності першої у світі подібної заборони минув майже рік, кількість підлітків у соціальних мережах зменшилася лише незначно. У зв'язку з цим влада країни суттєво посилила тиск на технологічний сектор.

Штрафи зросли

Австралійський уряд подвоїв максимальний штраф за порушення вимог законодавства до 109,2 мільйона австралійських доларів, що становить близько 76 мільйонів доларів США.

Крім того, Комісар з електронної безпеки Джулі Інман Грант отримала розширені слідчі повноваження.

Вона має право вимагати внутрішні документи компаній та викликати на допит нинішніх або колишніх співробітників. Наразі регулятор активізував збір доказів для формування правової позиції у Федеральному суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta опинилася під загрозою рекордного штрафу. У США розпочався суд через соцмережеву залежність у дітей. У Федеральному суді Окленда 18 серпня стартував процес за позовом генеральних прокурорів 29 американських штатів щодо компульсивної залежності неповнолітніх від контенту в соцмережах.