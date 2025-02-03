Более 21 миллиарда гривен. Сеть ОККО за год увеличила уплату налогов на треть

Компании, входящие в состав группы ОККО, суммарно уплатили 21,1 млрд грн налогов в бюджет и государственные фонды в 2024 году. Это на 5,6 млрд грн, или на 36% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба группы.

В частности, 4,72 млрд грн приходится на налоги от операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование).

Еще 16,48 млрд грн составляют налоги, уплаченные при импорте товаров. Их объем зависит от того, импортирует ли компания горючее напрямую или покупает на внутреннем рынке уже растаможенный ресурс.

Показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого горючего через АЗК ОККО составил в прошлом году 3,35 гривны, тогда как в 2023-м было 2,58 гривны.

В то же время уплата налогов в пересчете на одну АЗК компании в 2024 году выросла до 11 миллионов 823 тысяч в целом за год. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Если брать отдельно четвертый квартал 2024 года, то общая сумма уплаты налогов за этот период составила 5,89 млрд грн. Из них 1,24 млрд грн составили налоги с операционной деятельности и 4,65 млрд – уплаченные на таможню.

По словам вице-президента ОККО по финансам Назара Купибиды, всего за 2022-2024 годы группа уплатила в бюджет 44 млрд грн, что является вкладом в усиление обороноспособности государства, а также передала 2,4 млрд грн в качестве помощи на закупку оружия и техники для ВСУ.

"Буквально на днях передали вместе с фондом "Повернись живим" 10-й комплекс разведки и уничтожения "Пульстрон", продолжаем бесплатно кормить военных на прифронтовых АЗК, приобщаемся к восстановлению разрушенной войной инфраструктуры и развитию безбарьерного общества", — добавил он.

Ранее также сообщалось, что в прошлом году клиенты сети ОККО собрали более 193 тонн помощи.