Десантники получили 10 комплексов разведки и уничтожения "Пульстрон" благодаря инициативе ОКО ЗА ОКО

Сеть автозаправочных комплексов ОККО и фонд "Повернись живим" завершили третий этап совместной инициативы ОКО ЗА ОКО, благодаря которому 10 подразделений Десантно-штурмовых войск получили в свое распоряжение современные комплексы разведки и уничтожения "Пульстрон" общей стоимостью 500 миллионов гривен.

Последний из "Пульстронов" в рамках этой инициативы передан в январе 78-му Отдельному десантно-штурмовому полку ВСУ. Все 10 комплексов сейчас уже работают на передовой.

Боец с позывными "Крым", отвечающий за направление беспилотных систем 78-го ОДШП, рассказывает, что благодаря таким проектам удается получать новейшие средства, применяемые ежедневно.

"В состав "Пульстрона" входит техника и вооружения, включающие все нужное для полноценного функционирования нашего подразделения. Это достаточно мощная техника, уже хорошо зарекомендовавшая себя в бою. Каждая ее разновидность эффективно выполняет свою задачу – и разведывательные БПЛА, и БПЛА ударного типа, и другие средства. Это важно, потому что беспилотные системы сейчас являются тем видом вооружений, который наиболее активно используется на линии столкновения", — добавил боец.

По подсчетам фонда "Повернись живим", "Пульстроны" на поле боя уже помогли уничтожить вражеской техники на сумму $220 миллионов. И это без учета живой силы и мелкого имущества. Таким образом, "Пульстроны " уже нанесли противнику ущерб в 20 раз больше, чем их суммарная стоимость.

"За этими результатами стоят не только уникальные возможности самих комплексов, объединяющих ударные и разведывательные дроны, средства связи и управления, но и профессионализм военных, среди которых 80-я Отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада, 79-я Таврийская бригада, 25-я Сичеславская бригада, 46-я и 77-я аэромобильные бригады", — отмечает Олег Карпенко, заместитель директора БФ "Повернись живим".

"Завершение очередного этапа проекта в нашем случае означает только одно – война не закончилась и вооруженным силам и дальше нужна наша с вами помощь. Благодарен каждому, кто заправлялся PULLS'ом мести или донатил, а также бизнесам, поддержавшим ОКО ЗА ОКО. Уверен, что и дальше мы будем вместе усиливать наших защитников столько, сколько потребуется", – комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Васыль Дмытрив.

По его словам, совместно с фондом "Повернись живим" ОККО уже третий год помогает закрывать потребности ВСУ в оружии и технике. Только в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передано 25 разведывательных комплексов ШАРК суммарной стоимостью 325 миллионов гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен, а теперь приобрели 10 специальных комплексов "Пульстрон" для ДШВ суммарной стоимостью 500 миллионов гривен. В целом же с начала войны ОККО направила на помощь ВСУ и восстановление страны почти 2,4 миллиарда гривен.

Справка:

"Пульстрон" – это боевой комплекс для разведки и уничтожения противника, в состав которого входит более 40 наименований оружия и техники. Это, в частности, FPV-дроны с боевыми частями разного радиуса действия, дневные и тепловизионные, камикадзе и многократные; ударные беспилотники класса "бомбер" – "Кажан" и R-34, разведывательные дроны MINI SHARK, коптеры Mavic 3 и Matrice 30 T, а также пикапы, рации, приборы ночного видения и прочее.