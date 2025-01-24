В прошлом году клиенты сети ОККО собрали более 193 тонн помощи

На 26 АЗК сети ОККО в пяти городах установлены специальные контейнеры для вещей, в которые клиенты привозят одежду, обувь и постельное белье в хорошем состоянии. В течение 2024 года было собрано более 193 тонн вещей, сообщает пресс-служба компании.

Общественные организации – партнеры компании по этой инициативе – передают помощь малоимущим и жителям деоккупированных территорий, а также в центры помощи и милосердия.

Так, за четвертый квартал 2024 года на АЗК ОККО собрано почти 53 тонны подержанных вещей, которые были переданы жильцам социального дома общественной организации "Емаус-Оселя", бездомным, ВПЛ во Львове и Львовской области, центрам помощи и милосердия, жителям деоккупированных территорий, малообеспеченным, людям с инвалидностью Запорожья, Днепра, Киева и многодетным семьям-переселенцам из Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

"Уже 13 лет наш общий с общественными организациями проект помогает собирать вещи в хорошем состоянии и передавать их тем, кто в этом нуждается. Оставить чистую и упакованную одежду, обувь для взрослых и детей, которыми вы хотели бы поделиться, можно в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Лидером по сбору подержанных вещей традиционно остается Львов, но и другие регионы активно приобщаются. Мы благодарны каждому нашему гостю за активность и помощь", – добавляет руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Проект осуществляется в сотрудничестве с общественными организациями, которые вывозят, сортируют вещи и распределяют между нуждающимися. В настоящее время партнерами ОККО являются ОО "Емаус-Оселя", благотворительная организация "Украина без границ" и благотворительный фонд "Добрый самарянин".

Все адреса АЗК можно посмотреть в разделе "Раздельный сбор" — "Сбор одежды" на сайте сети.