Торік клієнти мережі ОККО зібрали понад 193 тонни допомоги

На 26 АЗК мережі ОККО у п'яти містах встановлено спеціальні контейнери для вживаних речей, в які клієнти привозять одяг, взуття та постільну білизну у гарному стані. Протягом 2024 року було зібрано понад 193 тонни речей, повідомляє пресслужба компанії.

Громадські організації – партнери компанії в цій ініціативі – передають допомогу малозабезпеченим та мешканцям деокупованих територій, а також в центри допомоги та милосердя.

Так, за четвертий квартал 2024 року на АЗК ОККО зібрано майже 53 тонни вживаних речей, які були передані мешканцям соціального будинку громадської організації "Емаус Оселя", безпритульним, ВПО у Львові та Львівській області, центрам допомоги і милосердя, мешканцям деокупованих території, малозабезпеченим, людям з інвалідністю Запоріжжя, Дніпра, Києва та багатодітним сім'ям-переселенцям із Запорізької, Миколаївської і Донецької областей.

"Вже 13 років наш спільний з громадськими організаціями проєкт допомагає збирати речі в хорошому стані і передавати їх тим, хто цього потребує. Залишити чистий та запакований одяг, взуття для дорослих та дітей, якими ви б хотіли поділитися, можна у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. Лідером зі збору вживаних речей традиційно залишається Львів, але й інші регіони активно долучаються. Ми вдячні кожному нашому гостю за активність та допомогу", – додає керівниця департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Проєкт здійснюється у співпраці з громадськими організаціями, які вивозять, сортують речі і розподіляють між тими, хто цього потребує. Нині партнерами ОККО є ГО "Емаус-Оселя", благодійна організація "Україна без меж" та благодійний фонд "Добрий самарянин".

Усі адреси АЗК можна подивитись у розділі "Роздільний збір" - "Збір одягу" на сайті мережі.